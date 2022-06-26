华擎公布 X670 太极主板：26 相供电，支持 PCIe 5.0 显卡 / SSD，雷电 4 接口

IT之家 6 月 26 日消息，华擎官网现已上线 AMD X670 太极主板的介绍页面，公布了这款主板的更多信息。

IT之家曾报道，在台北电脑展上，华擎表示，全新一代 AMD X670 芯片组主板包括豪华旗舰 X670E Taichi（太极） 系列、X670E Steel Legend，以及面向大众的 X670E Pro RS。

根据华擎官网消息，X670E Taichi 拥有 26 相 SPS Dr.MOS 设计，支持 DDR5 内存，配备 PCIe 5.0 X16 和 PCIe 5.0 X8 显卡插槽，PCIe 5.0 M.2 插槽被称为 Blazing M.2 接口，此外还有三个 PCIe 4.0 M.2 接口。该主板具有八个 SATA 端口、两个雷电 4 / USB4 端口，五个后置 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) USB-A 端口。网卡方面，华擎选择了英特尔 Killer E3100G 2.5 Gbps 有线网卡和 Killer AX1675X WiFi 6E 无线网卡。

AMD 预计将在今年 9 月推出新款锐龙 7000 处理器，X670 主板预计将会同步推出。