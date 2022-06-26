吉利帝豪 L 雷神 Hi・X 超级电混首批交付，预计本月交付一万台

IT之家 6 月 26 日消息，作为吉利汽车的第二款雷神混动车型和第一款雷神混动轿车，帝豪 L 雷神 Hi・X 超级电混车型今日在杭州、深圳、成都、武汉、郑州五城同步举行首批交付仪式。

在仪式上，帝豪 L 雷神 Hi・X 超级电混还宣布将开启为期一个月的“交付月”，首月交付目标 1 万台。官方表示，自 4 月 26 日全球发售以来，帝豪 L 雷神 Hi・X 超级电混迅速引发了用户热订，截至目前累计订单已超 3 万台。

外观方面，帝豪 L 雷神混动版基本与星越 L 雷神混动版一样，另外品牌 LOGO 也采用了混动车型专属的能点亮的数字流光徽标。

车身尺寸方面，帝豪 L 混动的长宽高为 4735/1815/1495 毫米、轴距为 2700 毫米，定位紧凑级家用轿车。

内饰方面，帝豪 L 混动版车内采用自然光感沉浸座舱设计以及全新的森林绿双拼设计，还拥有三幅式平底双色方向盘、水晶材质雷神能量电子档把、12.3 英寸悬浮式中控大屏以及翻毛皮皮质拼接座椅等，配备支持穴位加热的云享自然亲肤座椅、72 色森林沉浸氛围灯、AQS 空气质量管理系统、负离子净化器等人性化科技配置，还搭载了 540° 透明底盘、L2 级智能辅助驾驶系统、吉利银河 OS 生态系统等。

性能方面，帝豪 L 雷神 Hi・X 搭载超级电混系统，基于“全新 1.5TD 高效发动机 + 3 挡混动电驱 DHT Pro+BMA 全球化架构”超强混动技术，可实现“3.8L 同级超低亏电油耗、6.9s 同级最快百公里加速、100 公里纯电续航、1300km 同级超长续航”。

IT之家才让报道，该车已于日前公布定价，其共推出三个版本，自 12.98 万元至 14.58 万元。

除此之外，吉利接下来还会发布雷神油电混动、雷神超级电混、纯电等 10 余款新能源产品。其中，5 款以上是搭载“超级电混”的大里程 PHEV 车型。