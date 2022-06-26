坐火车携带充电宝将有容量限制，7 月 1 日起施行

IT之家 6 月 26 日消息，最新公布的《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》将于 7 月 1 日起施行，旅客乘坐火车出行应当主动遵守相关规定，根据目录确定随身物品，避免因携带违禁品影响出行。

IT之家了解到，过去充电宝不属于铁路部门所规定的危险品或违禁物品，对于携带数量和容量并没有限制。不过 7 月 1 日起，坐火车时携带的充电宝单块额定能量不超过 100Wh，以一般充电宝 3.7V 电压为例，100Wh 相当于 27000mAh 的容量，因此一般 20000mAh 的充电宝依然可以携带。

《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》规定，这些物品禁止携带：

1.锐器：菜刀、水果刀、剪刀、美工刀、雕刻刀、裁纸刀等日用刀具（刀刃长度超过 60 毫米）；手术刀、刨刀、铣刀等专业刀具；刀、矛、戟等器械；

2.钝器：棍棒、球棒、桌球杆、曲棍球杆等；

3.工具农具：钻机、凿、锥、锯、斧头、焊枪、射钉枪、锤、冰镐、耙、铁锹、镢头、锄头、农用叉、镰刀、铡刀等；

4.其他：反曲弓、复合弓等非机械弓箭类器材，消防灭火枪，飞镖、弹弓，不超过 50 毫升的防身喷剂等；

另：持有检疫证明、装于专门容器内的小型活动物 ，铁路运输企业应当向旅客说明运输过程中通风、温度条件。

但持工作证明的导盲犬和作为食品 且经封闭箱体包装的鱼、虾、蟹、贝、软体类水产动物可以随身携带 。

这些物品限制携带：

1.包装密封完好、标志清晰且酒精体积百分含量大于或者等于 24%、小于或者等于 70% 的酒类饮品累计不超过 3000 毫升；

2.香水、花露水、喷雾、凝胶等含易燃成分的非自喷压力容器日用品，单体容器容积不超过 100 毫升，每种限带 1 件 ；

3.指甲油、去光剂累计不超过 50 毫升；

4.冷烫精、染发剂、摩丝、发胶、杀虫剂、空气清新剂等自喷压力容器，单体容器容积不超过 150 毫升，每种限带 1 件 ，累计不超过 600 毫升 ；

5.安全火柴不超过 2 小盒，普通打火机不超过 2 个 ；

6.标志清晰的充电宝、锂电池，单块额定能量不超过 100Wh，含有锂电池的电动轮椅除外；

7.法律、行政法规、规章规定的其他限制携带、运输的物品。