谷歌 Chrome OS 103 更新，增强与手机联动性

IT之家 6 月 26 日消息，昨日，谷歌发布了 Chrome OS 103 版本更新，增强了系统与手机的联动，进一步提升了系统的便利性。

首先是在 Phone Hub 中引入了“近期照片”功能。Phone Hub 作为 Chrome OS 的控制中心，此前已经可以完成回复短信、查看手机电池电量等功能。现在，在 Chrome OS 103 中，还可以通过 Phone Hub 来快速访问手机最近的照片，并且支持将其拖拽至电脑中。值得一提的是，这项功能可以在离线状态下使用。

其次，谷歌改进了 Chrome OS 中的 Nearby Share 功能。现在，Chromebook 能够安全直接的连接上在手机中已保存的 WiFi 网络，并且不需要密码。实现这一功能仅需在手机中分享 WiFi 时在 Nearby Share 中点击想要分享的 Chromebook，就可以完成网络分享。另外，通过 Nearby Share 功能，还可以分享音乐、图片和其他文件。

IT之家了解到，谷歌还宣布在今年夏末，Chromebook 将能够通过谷歌的快速配对框架与耳机或者其他配件配对，当有蓝牙耳机配对时，Chromebook 屏幕上将会弹出弹窗，询问用户是否与之配对。