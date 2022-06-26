Epic 独占游戏《The Eternal Cylinder》上线 Steam，玩法类似《孢子》

IT之家 6 月 26 日消息，一款名为《The Eternal Cylinder》的前 Epic 独占游戏现已上线 Steam，预计将在秋季发售。

游戏介绍：

《The Eternal Cylinder》中，玩家控制一群名叫 Trebhum 的可爱生物，在光怪陆离的异世界展开探索。这里满是奇异的生命体，处于超现实环境。玩家时刻面临 Cylinder 的威胁，这是一个源自远古时期，不断滚动的巨大圆柱体，所到之处均会成为一片废墟。



在这个独特的外星生态系统中，即时世界毁灭、动物 AI、探索和谜题设计融合在一起，带给你难忘的冒险体验。你的 Trebhum 起初处于食物链底端，但通过吞食多种动植物，就能够变异进化，获得新的机体特性和能力。



令人难忘的外星世界供你探索

玩家必须深入这个美轮美奂的游戏世界进行探索，这里不仅遍布令人难忘的景观，还有罕见的地形地貌，每一个角落都有新事物等待玩家发现。



打造属于自己的外星家族

用独特的外星生物 Trebhum 发展出一个不断迁徙的种群。玩家一次控制 Trebhum 种群中的一个，同时也能随意切换至种群中的任意个体。探索世界，拯救更多同胞，并不断壮大自己的种群。



独特的变异系统

虽然 Trebhum 通常很脆弱，但它们拥有特殊的变异能力，可通过吞食系统中遍布的自然食物解锁新技能。所以，玩家必须探索并尝试丰富多样的果实、植物和异生物，以解锁新能力和游戏玩法选项。



超过 50 种变异供你探索

玩家在探索世界过程中，可解锁 50 余种变异能力，每种能力都会开启全新游戏玩法。这些变异能力既有飞行、游泳等新颖的游历选项，也有一些全新的攻击手段。部分变异能力可互相叠加，进而创造出不断演进、异常丰富的技能组合。



十人十色的 Trebhum

通过各种变异互相组合，令人瞠目的新生物源源涌现，Trebhum 种类几乎无穷无尽。这样，在探索新区域的同时，你的种群也可以发展壮大。



4 种独特的生物群落区供你发现和探索

玩家可探索 4 个独特的生物群落区，如奇异热带草原、受感染的栖息地等，每个生物群落区都有自己专属的生态系统和独特物种等待发现。



解开上古的谜团

探索世界，发现、解决并克服大量不同的、极具挑战性的谜题。



即时世界毁灭

永恒大滚筒（The Eternal Cylinder）可实时破坏游戏世界中的一切，所以玩家必须不断避开它的毁灭路径以存活下来，同时赞叹其上帝一般的破坏力带来的视觉奇观。