15900 元，Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 摄影机发布

IT之家 6 月 26 日消息，日前，Blackmagic Design 推出一款 Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 摄影机，售价 15900 元。

IT之家了解到，这款新型号搭载更大的 6144 x 3456 Super 35 宽动态范围传感器，配备可调节触摸屏，便于用户轻松取景构图；设有更大容量电池，无需充电或更换电池即可获得更长拍摄时间；可选配电子寻像器。新款 6K 型号还搭载以前仅在 6K Pro 型号上才有的新第五代色彩科学，并且具有与之前型号相同的 13 挡动态范围、高达 25600 的双原生 ISO 以及 EF 镜头卡口。

Blackmagic Design 还推出了 Blackmagic Camera 7.9 版软件更新为新用户界面提供了支持，包括为 Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K、6K 和 6K Pro 型号添加了可调节对焦辅助强度的滑块，提升了镜头和自动对焦性能。本次更新还为 Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K、6K G2 和 6K Pro 型号添加了对 Blackmagic Design 变焦和对焦控制器的支持。

关于这款电影机的详细配置信息，请见 Blackmagic Design 官网。