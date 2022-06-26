供应商回应苹果 2024 年将改用 OLED 传闻：不是新鲜传言，同样看好 Mini LED 应用

6 月 26 日，据台媒《经济日报》报道，Mini LED 终端应用近两年在苹果采用下引领风潮，但近日市场传出苹果在使用 Mini LED 技术三年后，2024 年将改使用 OLED。

对此，Mini LED 领先大厂富采表示，Mini LED 应用逐年增加且未来看好，Micro LED 2024 年后也将加入高端显示领域，届时 Micro LED、Mini LED 及 OLED 将各拥市场。

消息人士指出，苹果最新 iPhone 和所有的 Apple Watch 都已采用 OLED，未来 iPad 和 MacBook 系列产品预测也将采用。苹果过去一年持续将 iPad 和 MacBook 系列产品过渡到 Mini LED，但市场推测苹果下一步将对这些产品导入 OLED 面板。

报道称，中国台湾地区大厂富采指出，无法对单一客户评论。不过这样的传言已不只一次，并非准确。

富采表示，就终端应用而言，目前 Mini LED 和 OLED 因特性及价格不同，不同产品有不同应用，若以到 2024 年来看，原本就预期 Micro LED 出货及应用已开始爆发，届时高端显示器领域将是 Micro LED、Mini LED 及 OLED 三者共存，各拥市场，未来单一品牌厂影响也将淡化。

富采进一步分析，未来在显示领域，最小的 AR 及 VR 一定是使用 Micro LED；手机显示屏幕会以 OLED 较多；至于中型显示的笔记本电脑和显示器领域将是 Mini LED 及 OLED 共存。