郭明錤：苹果 AR / MR 头显是其有史以来设计最复杂的产品，将于 2023 年 1 月发布

IT之家 6 月 26 日消息，前日，天风国际分析师郭明錤发表了关于 VR / 头显的分析文章，郭明錤称苹果的 AR / MR 头戴式显示设备是苹果有史以来设计最复杂的产品，并且将于 2023 年 1 月发布。

IT之家曾报道到，郭明錤称中国市场更适合发展元宇宙。在 Meta 用大量投资让 VR 产业趋于成熟后，中国头显公司的硬件销量和软件服务都将迎来很大提升。并且元宇宙标准论坛（Metaverse Standards Forum）的成立也有助于产业成长。但对于苹果 AR / MR 头显，郭明錤称苹果将为头显产业制定新的规则。并且作为产业领导者，苹果拥有着显著的竞争优势，现在也无需加入元宇宙标准论坛。

郭明錤还称苹果 AR / MR 头显将于 2023 年 1 月份发布，作为苹果有史以来设计最复杂的产品，苹果 AR / MR 头显将进一步提升用户沉浸式游戏和影音的使用感受。并且在苹果 AR / MR 头显面世后，将迎来众多竞争对手的争相模仿。这种模仿与竞争即有助于头显产业快速进入下一个快速成长期，也会促进相关服务与内容的生态发展。

而得益于苹果 AR / MR 头显的复杂与创新，将有许多既有供应商参与苹果 AR / MR 头显的供应链。并且在未来 2-3 年内，苹果和其供应商将会被重新估值，这将有助于公司股价的提升。

对于其他 VR / 头显品牌，郭明錤称目前值得关注的有索尼、微软、Valve、Pico、宏达电（HTC）等。其中：

索尼在游戏和视频影音产业的影响力高于 Meta，预计索尼旗下 PS VR2 在 2023 年 1 季度发售，2022 下半年供应链出货 150 万部。预期未来有更多的 3A 大作支持 PS VR2，提升索尼在游戏和视频影音产业的影响力。

Pico 作为中国品牌，受益于中国庞大的潜在需求，预期其 2022 年头显出货量将提升 40%-50%，有望达到 100-150 万台。

宏达电（HTC）预期 2022 年出货量增长 30%-40%，其与联想研究院的合作有助于在中国市场的成长。

微软预计 2022 年下半年发布新款 Hololens。

Valve 正在开发新款头显，有利于整体产业发展。

IT之家了解到，苹果 CEO 库克在本周表达了对 AR 的兴奋，并且认为对于这项技术的发展，科技行业仍处于非常早期的阶段。