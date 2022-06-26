消息称华为 Mate 50 系列将于 9 月 12 日发布，采用麒麟芯片

IT之家 6 月 26 日消息，由于某些众所周知的原因，华为旗舰产品已经进入一年 Mate 一年 P 系列的发布节奏中。去年，华为 P50 系列新机于 7 月 29 日发布，不出意外的话，华为 Mate 50 系列也将在今年第三季度亮相。

长期以来，关于华为 Mate 50 系列各种的传闻一直在网上流传。除此之外，该公司还将推出 Harmony OS 3.0，它将为用户带来一些重大变化，目前已经开始开发者测试招募。

equalleaks 表示，华为 Mate 50 系列将于 9 月亮相，搭载全新麒麟 SoC，命名为“麒麟 9000s”，刚好可以对的上之前流出的一些情报。

▲ 非官方海报

随着华为 Mate 50 系列的到了，华为官方也确认 HarmonyOS 将在全球范围内推出。

华为消费者业务中心总裁 Derek Yu 此前确认，华为 Mate 50 系列将于 2022 年发布，他还确认 Mate 50 系列发布会将通过全球新闻发布会进行，并将配备 Harmony OS。

▲ 华为 Mate 50 概念图 @YashRaj & Nova Concept

据称，华为 Mate 50 已经准备就绪，并且已经开始进行测试，这意味着华为 Mate 50 系列有望在两个月后与大家相见。

除此之外，还有数码博主放出了一份泄露的图片，表示华为 Mate 50 测试机型搭载新的麒麟 SoC，也就是麒麟 9000s。此外，华为 Mate 50 系列的发布日期定于 9 月 12 日，将与苹果 iPhone 14 系列正面对抗。

值得一提的是，数码标博主 @厂长是关同学 之前也表示，荣耀新旗舰手机、华为 Mate 50 系列、苹果 iPhone 14 系列都会在 8 月和 9 月这个时间段里发布，可能还包括其他国产手机厂商的新机，竞争异常激烈。

从之前的爆料来看，华为 Mate 50 系列预计将搭载高通骁龙 8 Gen 1 4G 处理器，另外还将搭配 5G 手机壳实现“残血版”5G 通信，摄像头方面相比于 P50 系列有所提升，预计将预装鸿蒙 3.0，带来更加便捷的交互能力和协同能力。

IT之家曾报道，华为去年发布了鸿蒙 HarmonyOS 3 开发者预览版，将围绕系统架构、超级终端、一次开发多端部署三个核心价值持续创新，带来系统能力、开发工具的全面升级，上周已经开始 HarmonyOS 3.0 开发者 Beta 版本的公测招募。

《消息称华为 Mate 50 将搭载麒麟 9000S 芯片：影像能力提升，仍以 4G 为主》