Steam 一周销量榜：Steam Deck 四连冠

IT之家 6 月 26 日消息，Valve 现已公布最新一周（6 月 20 日至 6 月 26 日）销量榜，自家掌机 Steam Deck 作为一款硬件产品登顶重回榜首并且拿下四连冠。

虽然 Steam 已经已经开启了夏促，依旧挡不住 Steam Deck 的火热。结束独占登陆 Steam 的《小缇娜的奇幻之地》双版本分别第三和第八。

本周榜单详情：

1.Steam Deck

2.《最终幻想 7 重制版 INTERGRADE》

3.《小缇娜的奇幻之地》

4.《Raft》

5.《怪物猎人崛起》

6.《战神 4》

7.《怪物猎人崛起：曙光》

8.《小缇娜的奇幻之地》

9.《Rust》

10.《只狼：影逝二度》

在 6 月 17 日 举行的《最终幻想 7》25 周年纪念庆典的直播活动中，SE 官方宣布《最终幻想 7：重制版 Intergrade》6 月 17 日登陆 Steam 平台。

IT之家了解到，SE 官方还公布了《最终幻想 7：重制版》第二章《最终幻想 7：重生（Rebirth）》，预计明年冬季发售，登录 PS5，另外 SE 确认《最终幻想 7：重制版》将在第三章完结，第三章目前已在开发中。

《小缇娜的奇幻之地》是《无主之地》系列的独立衍生作，继承了《无主之地》的射击手感和多样的武器系统，还有着充满乐趣的主线剧情和沙盒探索元素，于北京时间 2022 年 6 月 24 日凌晨 1 点在 Steam 推出。

官方表示，该游戏将通过在 PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox One、Xbox Series X|S、Epic Games Store 和即将加入的 Steam 平台之间提供跨平台游玩机制，能让更多玩家加入这场精彩冒险。

官方称，玩家的游戏存档可以在 Steam 和 Epic PC 平台之间移转，但需要以手动方式搬移。然而这样做，玩家得自负遗失存档的风险，所以我们强烈建议在尝试手动移转存档之前先做好备份工作。移转游戏存档的详细说明会在《小缇娜的奇幻之地》于 Steam 发布后在 support.2k.com 公布。