乐鑫推出全球首款集成 2.4&5GHz 双频 Wi-Fi 6 和蓝牙 5 (LE) 的 RISC-V 芯片 ESP32-C5

IT之家 6 月 27 日消息，乐鑫信息科技宣布推出全球首款集成 2.4&5 GHz 双频 Wi-Fi 6 和 Bluetooth 5 (LE) 的 RISC-V SoC ESP32-C5。ESP32-C5 是乐鑫继 ESP32-C6 之后，在 Wi-Fi 6 研发上的新突破，进一步扩展了公司 AIoT 产品矩阵的 5 GHz Wi-Fi 6 产品线。

IT之家了解到，ESP32-C5 芯片亮点如下：

搭载 32 位 RISC-V 处理器

集成 2.4/5 GHz 双频 Wi-Fi 6 和 Bluetooth 5 (LE)

优化成本与功率，可适用于永久续航的超低功耗物联网设备

具有高连接可靠性，安全机制完善

由乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF 提供软件支持

拓展支持从机模式，可通过 SDIO 接口同外部主机 MCU 连接，提供无线连接功能

据介绍，ESP32-C5 提供了对 2.4&5 GHz 双频 Wi-Fi 6 (802.11ax) 的支持，并向下兼容 802.11b / g / n。为优化和提升物联网设备性能，ESP32-C5 能够实现对 802.11ax 20 MHz 带宽，以及对 802.11b / g / n 20/40 MHz 带宽的支持。

ESP32-C5 搭载 RISC-V 32 位单核处理器，主频达 240 MHz，内置 400 KB SRAM、384 KB ROM，并支持外接 flash。它拥有 20 多个可编程 GPIO，支持所有常用外围设备，并保证高连接可靠性和优越的安全功能。此外，ESP32-C5 还包含了一个 SDIO 2.0 Slave 管脚。

▲ ESP32-C5 功能框图

乐鑫官方表示，ESP32-C5 对 5 GHz 频段的拓展支持，使客户能够根据应用的重要性，为不同设备分配合适的频段和网络，节省关键应用的流量并排除干扰，进而提供更加稳定、更低延迟的无线连接性能。它还适用于需要高吞吐量的应用，如直播设备、Wi-Fi 加密狗和 IP 摄像机等。客户利用 ESP32-C5 的双频 Wi-Fi 连接技术，不仅能够获得最大的灵活性，而且可以为后续的需求拓展做好准备。

ESP32-C5 支持上行、下行正交频分多址 (OFDMA) 接入和下行多用户多输出多输入 (MU-MIMO) 接入机制，均能实现在拥堵的无线网络环境中，进行高效率、低延迟的工作。802.11ax 协议的另一个重要特性是目标唤醒时间 (Target Wake Time, TWT)。它支持设备在具有 802.11ax 功能的 Wi-Fi 接入点协助下，延长睡眠时间。ESP32-C5 的这一特性使其适用于构建由电池供电，具有长久续航能力的超低功耗物联网设备。

ESP32-C5 由乐鑫的物联网开发框架 ESP-IDF 提供软件支持。ESP-IDF 包含丰富的 SDK 和工具，提供了高效的应用迁移路径，方便开发者选择并快速切换至合适的乐鑫 SoC 产品。ESP32-C5 还支持从机模式，为外部主机提供无线连接功能。对于希望将 ESP32-C5 作为外部主机协处理器的客户，可使用乐鑫 ESP-AT 和 ESP-Hosted SDK。它们分别为 MCU 主机和 Linux 主机提供了基于 AT 命令和标准 802.11 的接口。