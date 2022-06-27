英伟达 RTX 30 系、AMD RX 6000 系显卡性价比测试出炉，看看哪些价格明显虚高

IT之家 6 月 27 日消息，众所周知，显卡价格由于挖矿和缺芯影响，最近两年都处于一种虚高状态，让正常购买的普通消费者苦不堪言。

随着显卡价格的不断回落，3DCenter 进行了一项数据统计，将英伟达 RTX 30 系、AMD RX 6000 系显卡的官方建议零售价和实际性能进行了对比，从而判断出哪张显卡性价比高，而哪张又明显价格虚高。

根据 3DCenter 的计算，他们选择了 RTX 3070 作为基准，测试显卡的 4K 性能指标。从下表可以看到，RTX 3060 Ti 的性价比最高，实际性能价格是官方建议零售价的 109%。

而高端款的 RTX 3090 Ti、RTX 3090、RTX 3080 Ti 则是明显价格虚高的，实际性能价格只有官方建议零售价的 41%、50%、61%。虽然高端款不能完全按性能来定价，其中还涉及各种硬件用料、设计等因素，不过高出近一半的价格还是有点说不过去。

此外，RTX 3080 12GB 版没有官方建议零售价，消息称该显卡已经不再发货。IT之家了解到，爆料者 MEGAsizeGPU 称原因是 RTX 3080 Ti 价格下跌后与 RTX 3080 12GB 版处于同一价位了。

对于 AMD Radeon RX 6000 系列，虽然全系的性价比都没有 RTX 3070 高，但整体来看溢价情况并不是很严重，RX 6800 XT、RX 6800、RX 6700 XT 性价比良好。