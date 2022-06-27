消息称 iQOO 10 系列手机正在测试天玑 9000 + 芯片

IT之家 6 月 27 日消息，据此前爆料信息，全新的 iQOO 10 系列机将采用 2K+120Hz LTPO 高刷柔性屏，并支持大区域超声波屏下指纹。将搭载全新升级的骁龙 8+ 移动平台，将配备 5000 万像素大底主摄等等，有望在 7 月发布。

今天微博博主 @数码闲聊站 透露了新的消息，iQOO 10 系列外观还是经典居中单孔柔性屏，后置 50MP 大底超大矩阵影像模组，比大更大。然后 iQOO 手机又在测试天玑 9000 + 了。

天玑 9000+ 采用台积电 4nm 制程和 Armv9 架构，八核 CPU 包括 1 个主频高达 3.2GHz 的 Arm Cortex-X2 超大核、3 个 Arm Cortex-A710 大核和 4 个 Arm Cortex-A510 能效核心。天玑 9000+ 的先进 CPU 架构和 Arm Mali-G710 旗舰十核 GPU ，较上一代 CPU 性能提升 5% ，GPU 性能提升 10% 。

天玑 9000+ 是天玑 9000 系列旗舰 5G 移动平台的新成员，满足智能手机市场日益增长的高带宽需求。天玑 9000+ 支持 LPDDR5X 内存，内置 8MB CPU 三级缓存和 6MB 系统缓存。此外，它集成了 MediaTek 第五代 AI 处理器 APU 590 ，可提供高能效 AI 算力。