美国运营商 T-Mobile 被曝开始向广告商出售用户网络和应用数据，只限安卓

IT之家 6 月 27 日消息，据 AdExchanger 称，美国运营商 T-Mobile 将向第三方广告商出售客户的手机应用使用数据和网络活动数据。

AdExchanger 称，去年，T-Mobile 利用一个在线活动将其用户纳入了一个广告计划，该计划被称为应用洞察（App Insights），并且已经经过了 12 个月的测试。通过应用洞察，T-Mobile 可以获取用户启动应用程序的频率，连接的 WiFi 网络，以及在浏览器中访问的网站等数据。T-Mobile 将这些数据称为“用户消费意图最有力的指标”，还称“应用程序比语言更有说服力”。T-Mobile 将这些利用应用洞察获取的数据提供给广告商，让广告商根据这些数据精准投放广告。通过数据汇总分析，广告商可以将具有相同特征的用户归为一类。例如，在手机上安装人力资源管理应用（ADP）、旅行费用管理应用（Concur）和旅行应用（Expedia）的人可以被归类为商务旅行人士，广告商可以利用这些数据来提供相关广告。麦当劳是一个测试版合作伙伴，它利用该平台根据人们在订购折扣餐后是否卸载其应用来分析应用安装活动。

而网络活动数据可能比手机应用数据泄露更多信息，它能让运营商看到用户是否从一个网站跳转到另一个网站。AdExchanger 称 T-Mobile 只打算使用网络跟踪数据来区分不同用户，用户的详细信息将不会提供给广告商。

IT之家了解到，T-Mobile 曾表示，T-Mobile 将掩盖用户的具体身份，数据将会被标记为用户编码或者设备 ID，以保证匿名性。并且 T-Mobile 不会使用位置数据来定位其客户。

AdExchanger 称，应用洞察将不会获取 iPhone 用户的数据。PHONEARENA 表示可能是 T-Mobile 不想激怒苹果，也可能是苹果的应用跟踪透明（ATT）框架已经使跟踪用户更加困难。

值得一提的是，应用洞察是一个可以选择退出的项目。The Verge 称，用户可以通过下载“Magenta Marketing Platform Choices”或者“App Choices”，在这两款应用程序中用户可以确认哪些公司在访问你的信息，并且可以选择禁止访问。