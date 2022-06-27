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【IT之家开箱】OPPO Reno8 Pro 花仙紫图赏：光影流动雕出花瓣脉络，仲夏微风送来鸢尾入梦

2022/6/27 10:48:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 6 月 27 日消息，OPPO Reno8 系列今日官宣了一款“花仙紫”配色，后盖采用紫色的波浪条纹设计，IT之家已经拿到了 OPPO Reno8 Pro 的这款配色，我们一起来看看真机。

OPPO Reno8 Pro 花仙紫配色采用了类似花瓣的流光后盖，紫色打底并配有流动光纹，在光线照射下看起来美感十足。OPPO 官方宣传该机命名为“鸢尾紫”，不过粉丝们都亲切地称之为“花仙子”，意为如同花仙子一般靓丽动人。

OPPO Reno8 Pro 花仙紫的后盖采用了 LDI 光刻工艺，极具一体性的流动感从中框延伸到了背板，再搭配手机原本的曲面过渡镜头模组，看起来一体性非常强，设计方面是下了功夫的。

OPPO Reno8 Pro 花仙紫搭载骁龙 7 处理器，LPDDR4X 内存 + UFS 2.2 闪存，配备马里亚纳 MariSilicon X 自研 NPU，3D 恒冷中央散热系统，拥有 4500mAh 电池，支持 80W 闪充。

该机正面搭载 6.62 英寸 2400x1080 OLED 直屏，三星 E4 发光材料，峰值亮度达 1300nits，支持 120Hz 刷新率。

影像方面，OPPO Reno8 Pro 花仙紫前置 32MP 索尼 IMX709 镜头，后置 50MP 索尼 IMX766 主摄，以及 8MP 超广角 + 2MP 微距镜头。

OPPO Reno8 Pro 花仙紫配色已开启预约，售价为：

  • 8+256GB 预售 3189 元

  • 12+256GB 预售 3489 元

京东 OPPO Reno8 Pro 12GB+256GB3499 元直达链接
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关键词：OPPO Reno8

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