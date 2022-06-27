长城上线纯电越野自行车：续航 100 公里、售价 1.5 万，坦克 300 绝配

IT之家 6 月 27 日消息，坦克官方 App“坦克 TANK”上线了一款 TANK&BUXUS 联名电动自行车（含车架），限量发售 300 套。同时，该车已经开启预售，售价 1.5 万元，发货时间为 8 月 30 日。

官方数据显示，该车长 1717 毫米，高 978 毫米，座高 760 毫米，车轴距 1110 毫米，车轮 20 寸，配备前后液压碟刹，车重 45 千克（不含电池），载重 300 千克。

动力系统方面，该车采用了一台无刷永磁电机，搭配 20 安时的电池容量，续航里程约为 100 千米，并且整车质保 2 年。

为了更便利的在野外发挥车辆的越野性能，该车附赠外挂车架，车架长 1750 毫米，高 1020 毫米，宽 740 毫米。再加上该车车身为黄金甲配色，印有“EVA300”字样，越野风十足，跟前不久上市的坦克 300 边境限定版十分搭配。

IT之家了解到，该车支持 NFC 无钥匙启动、GPS 防盗系统、第三方设备链接、远程监控、OTA 升级更新、EBS 动力回收系统、FOC 矢量控制器、AI 动力分配以及手机智能 App 等功能，在保证越野性能的同时拥有高度智能化。

该车拥有智能 App 搭配，支持多种功能。车辆集成的 GPS 允许实时导航，并且会显示车辆速度、功率、电池等信息，系统固件支持 OTA 更新，保证后续优化。