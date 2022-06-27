一年三代旗舰，小米 13 / Pro 系列骁龙 8 Gen 2 新手机最快今年 11 月发布，12 月多机型上市

IT之家 6 月 27 日消息，高通已经在官网上公布下一届骁龙科技峰会将于 11 月 14 日至 11 月 17 日举行。届时，该公司可能发布下一代旗舰芯片组骁龙 8 Gen 2。

据微博博主 @数码闲聊站 称，小米的 SM8550 新机开发进度比去年快了一个月，而高通发布会也提到 11 月中，所以最快有希望在今年 11 月看到新机亮相，12 月多机型上市，一年三代旗舰的节奏越来越快了。

小米三代旗舰是指小米 12 系列、小米 12S 系列、小米 13 系列，其中小米 12 搭载骁龙 8 Gen 1，小米 12S 将搭载骁龙 8+ Gen 1，小米 13 系列预计搭载骁龙 8 Gen 2 芯片。

骁龙 8 Gen 1 芯片是骁龙 888 芯片的继任者，是第一款采用高通新命名方案的芯片，高通此前用三位数编号系统命名新款芯片。此外，它也是高通首款使用 ARM 最新 Armv9 架构的芯片。

根据爆料，高通骁龙 8 Gen 2 是骁龙 8 Gen 1 的继任者，将由台积电代工，但可能依然采用 4nm 制程，将于今年第四季度登场，届时小米 13 系列、三星 Galaxy S23 系列、等一众新旗舰将会搭载这款芯片。