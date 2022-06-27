2022 百度世界大会 7 月 21 日召开，自动驾驶领域将有重磅发布

IT之家 6 月 27 日消息，从百度方面获悉，7 月 21 日上午 9 时，由百度与央视新闻联合举办的 2022 百度世界大会将在线上召开。本次百度世界大会以“AI 深耕，万物生长”为主题，探索 AI 走向工厂车间、田间地头的路径。

百度创始人、董事长兼 CEO 李彦宏及百度各业务领军人将出席大会，分享最前沿的 AI 技术与产品，并发布百度在智能云、自动驾驶、大模型等领域的重磅产品。

IT之家了解到，虚拟数字人将成为今年百度世界大会的“主角”，2022 百度世界大会的 AI 策划官、副主持人和开场嘉宾就是 AI 数字人希加加，她连同另一位数字人度晓晓将出现在整场大会的多个环节中，并现场展示作画等 AIGC（AI Generated Content）能力。

百度 AI 数字偶像希加加

百度 App AI 探索官度晓晓

2022 百度世界大会将“去虚向实”，选用真实、生动的案例，来展现百度 AI 如何为产业转型、实体经济发展增添动力。

每年的百度世界大会，都会带来自动驾驶领域的创新突破。2020 年，“5G 云代驾”在百度世界大会上首次亮相，成为无人驾驶的重要配套服务；2021 年，百度世界大会上首次提出“汽车机器人”的前瞻概念，并发布百度“汽车机器人”，同时，百度还发布了自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”。今年大会期间，百度自动驾驶将有重磅产品发布，将加速推动无人驾驶的规模化应用。

2021 百度世界大会上发布“汽车机器人”

百度世界大会上，将通过牧民、农民、电厂工人应用 AI 的案例，反映 AI 是如何加速产业升级，改善我们的生产生活。

在去年正式成为“中国探月航天工程人工智能全球战略合作伙伴”的基础上，百度与中国航天将围绕深空探测领域，开展航天技术与人工智能技术的相关合作。

此外，本次百度世界大会上，小度将一个智能的“家”搬上了舞台，希望更加立体地向大家呈现，智能之上，小度打造的 AI 健康生活。