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2022 百度世界大会 7 月 21 日召开，自动驾驶领域将有重磅发布

2022/6/27 11:42:10 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 6 月 27 日消息，从百度方面获悉，7 月 21 日上午 9 时，由百度与央视新闻联合举办的 2022 百度世界大会将在线上召开。本次百度世界大会以“AI 深耕，万物生长”为主题，探索 AI 走向工厂车间、田间地头的路径。

百度创始人、董事长兼 CEO 李彦宏及百度各业务领军人将出席大会，分享最前沿的 AI 技术与产品，并发布百度在智能云、自动驾驶、大模型等领域的重磅产品。

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IT之家了解到，虚拟数字人将成为今年百度世界大会的“主角”，2022 百度世界大会的 AI 策划官、副主持人和开场嘉宾就是 AI 数字人希加加，她连同另一位数字人度晓晓将出现在整场大会的多个环节中，并现场展示作画等 AIGC（AI Generated Content）能力。

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百度 AI 数字偶像希加加

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百度 App AI 探索官度晓晓

2022 百度世界大会将“去虚向实”，选用真实、生动的案例，来展现百度 AI 如何为产业转型、实体经济发展增添动力。

每年的百度世界大会，都会带来自动驾驶领域的创新突破。2020 年，“5G 云代驾”在百度世界大会上首次亮相，成为无人驾驶的重要配套服务；2021 年，百度世界大会上首次提出“汽车机器人”的前瞻概念，并发布百度“汽车机器人”，同时，百度还发布了自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”。今年大会期间，百度自动驾驶将有重磅产品发布，将加速推动无人驾驶的规模化应用。

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2021 百度世界大会上发布“汽车机器人”

百度世界大会上，将通过牧民、农民、电厂工人应用 AI 的案例，反映 AI 是如何加速产业升级，改善我们的生产生活。

在去年正式成为“中国探月航天工程人工智能全球战略合作伙伴”的基础上，百度与中国航天将围绕深空探测领域，开展航天技术与人工智能技术的相关合作。

此外，本次百度世界大会上，小度将一个智能的“家”搬上了舞台，希望更加立体地向大家呈现，智能之上，小度打造的 AI 健康生活。

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关键词：百度世界大会百度

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