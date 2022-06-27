OPPO Watch 3 系列智能手表曝光：代号奥创，高屏占比微弧方表盘设计，主打长续航

IT之家 6 月 27 日消息，OPPO 新款智能手表和手环在路上了。

据微博博主 @数码闲聊站 称，OPPO Watch 3 系列全智能手表想做长续航，分为 OWW211/212/213 三个型号，高屏占比微弧方表盘设计，有黑色银色深灰色淡金色，功能该有的都有。

OPPO Band 2 手环型号 OBB211，有黑色蓝色，支持 NFC、血氧运动监测等。下半年看点是新旗舰、新设备、新系统 。

OPPO 全智能手表旗舰 OPPO Watch 2 系列于 2021 年 7 月发布，支持独立 eSIM、50+ App、100 + 运动模式，采用双芯双系统配置，提供全智能、轻智能两种模式。

OPPO Watch 2 46mm 采用双曲面柔性屏，搭配窄边框。全系列拥有 326 PPI，46mm 版屏幕分辨率为 402×476，42mm 版屏幕分辨率为 372×430。

配置方面，OPPO Watch 2 系列采用 UDDE 双擎混动技术，连续续航 4 天，搭载高通骁龙 Wear 4100 芯片以及与 Ambiq 联合研发的 Apollo 4s 双芯片。

OPPO 健康实验室自研专业滑雪算法，可记录除运动心率和卡路里消耗外包括滑行距离、速度、坡度、海拔、轨迹等 10 多种数据。