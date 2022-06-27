马斯克开创先河，多家公司 CEO 薪酬改为包含巨额股票奖励

北京时间 6 月 27 日消息，2018 年，特斯拉公司为其 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 制定了价值数以十亿美元计的薪酬方案。这一里程碑式的激励方案产生了连锁反应，使得其他公司效仿，协助大幅提高了美国许多大型上市公司 CEO 的潜在薪酬。

▲ 马斯克

马斯克的薪酬方案完全由巨额股票奖励组成，与特斯拉业绩挂钩。由于特斯拉已经卖出了足够多的电动汽车，成为了世界上最具价值的汽车制造商，马斯克目前已经获得了价值近 600 亿美元 (约合 4000 亿元) 的股票奖励，这帮助他成为了世界首富。

薪酬专家表示，马斯克薪酬方案的影响随处可见。“很多公司都看到了这种激励方案及其结构，”ISS 企业解决方案公司执行董事布莱恩・约翰逊 (Brian Johnson) 表示，该公司为企业提供高管薪酬和其他做法方面的建议，“他们认为这是激励 CEO 表现的好办法。”

薪酬咨询公司 Equilar 所做的一项最新调查显示，去年，许多薪酬高企的高管都获得了和马斯克类似的薪酬方案。该方案能够支付的金额在几年前是不可想象的。即便高管和员工之间的收入差距在疫情期间继续扩大，企业在去年还是打开了向高管支付薪酬的闸门。

巨额股票奖励

2021 年，美国收入最高的 10 位 CEO 的薪酬全部超过了 1 亿美元，这在历史上是第一次。他们的平均薪酬为 3.3 亿美元，也创下了有史以来的最高。在他们的薪酬中，股票奖励占据了绝大部分。

不过，享受这些好处的不仅仅是少数 CEO。2021 年，企业 CEO 薪酬中值为 3210 万美元，比 2020 年的 2530 万美元增加了 27%，远高于疫情前几年的水平，凸显出去年薪酬增长的广泛程度。

▲ 美国收入前十 CEO 的薪酬首次全部超 1 亿美元

数字广告公司 The Trade Desk CEO 杰夫・格林 (Jeff Green) 去年的薪酬高达 8.35 亿美元，是 Equilar 调查中薪酬最高的高管。Equilar 的调查涵盖了 200 家公司，这些公司的营收都超过 10 亿美元。格林去年的薪酬在 Equilar 过去五次年度调查中位居第三，这些调查基于公司对薪酬的披露。特斯拉在 2018 年向马斯克支付了 23 亿美元薪酬，仍是这些年来最高的。

虽然这些薪酬价值来自公司的财务申报文件，但它们往往是根据公司对 CEO 可能获得的股票进行估值得出的。因此，这些高管的收入可能会低于上述价值，尤其是在熊市持续、公司股价依然低迷的情况下。但是如果股价回升，他们也可能拿回更多的钱。

在此次调查中，许多收入排名靠前高管的薪酬远远高于那些规模大得多、利润大得多的公司的 CEO。例如，苹果公司 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 去年获得了自 2011 年以来的首个股权奖励，总薪酬为 9900 万美元，仅排名第 13 位。

虽然高管薪酬有所增长，但股东们显然认为这是与业绩挂钩，是合理的，因此投票支持了大多数薪酬方案。咨询公司 Willis Towers Watson 对 1444 家上市公司进行的分析显示，在截至 6 月 3 日的一年中，只有 3% 的“薪酬话语权”投票得到了不到 50% 的股东支持。Willis Towers Watson 就高管薪酬方案和公司治理问题向企业提供咨询。

CEO 薪酬是员工 339 倍

多年来，上市公司不得不将 CEO 的薪酬与普通员工的薪酬进行比较，因为这是国会通过的一项法规，旨在帮助投资者评估高管薪酬水平。Equilar 的数据显示，去年美国 CEO 的薪酬是其公司员工薪酬中值的 339 倍，高于 2020 年的 311 倍。去年，美国员工工资中位数上涨了 10%，从 83,808 美元涨到了 92,349 美元。

2021 年，高管薪酬飙升之所以飙升，一定程度上是因为董事会希望奖励那些带领公司度过疫情的高管。此外，2021 年股市上涨，拉升了 CEO 薪酬中占最大比重的股权激励的价值。当股价上涨时，董事会往往会说高管们干得不错，并给予他们更多的薪酬。

▲ 亚马逊的 CEO 与员工薪酬差距最大

马斯克以及他在特斯拉取得的成功令世界着迷，这使得企业董事会更有可能将 CEO 视为不可或缺的一员，并授予他们巨额的薪酬方案。

“有一种观念认为，如果办公室里没有这种出类拔萃的人才，一切就会分崩离析，”自由派智库政策研究所的项目主管莎拉・安德森 (Sarah Anderson) 表示，他们经常分析 CEO 薪酬，“这些公司董事会中的很多人都受益于这个体系。他们要么本身就是高管，要么在保持现有的薪酬体系方面有其他利害关系。”

在 Equilar 的调查中，CEO 和员工之间的薪酬差距最大的是亚马逊公司。今年春天，该公司的仓库员工首次成功组建工会。安德鲁・贾西 (Andrew Jassy) 在去年接替杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 担任亚马逊 CEO，他的薪酬是公司员工中位数的 6474 倍。Equilar 的数据显示，他去年的薪酬为 2.13 亿美元，排名第八，几乎所有的收入都来自股票奖励。

在去年美国薪酬排名前 20 的高管中，只有一位女性上榜。她是化妆品公司科蒂的 CEO 苏・纳比 (Sue Nabi)，去年的薪酬为 2.84 亿美元，排在第五位。

马斯克的绩效要求苛刻

马斯克的巨额薪酬方案在 2018 年宣布时受到了批评。质疑者称，该计划承诺的巨额财富可能会鼓励他冒太多风险来实现目标。但薪酬专家表示，这促使其他公司的董事会炮制了类似的交易。

马斯克薪酬方案的开创性特点与其说是业绩目标 (这些目标已经存在多年了)，不如说是覆盖未来数年薪酬的巨额股票奖励。特斯拉董事会随后没有向马斯克授予任何股票。目前为止，他从这一方案中获得的股票价值略高于 600 亿美元。这是一个宝库，帮助他为收购推特提供了资金。

▲ 马斯克

尽管马斯克的薪酬方案价值很高，但条件也很苛刻。对于马斯克来说，仅仅在特斯拉任职还不足以让他获得任何奖励，他不会仅仅因为出勤就得到股票奖励，这在 CEO 的薪酬方案中很常见。

对于他来说，要想获得股票奖励，特斯拉市值就必须持续上涨，公司的营收和营业利润需要达到雄心勃勃的目标。这相当于为马斯克的绩效评估设定了双重条件。根据特斯拉最近提交给监管机构的一份文件，由于特斯拉的业绩和股票近年来表现非常出色，马斯克获得了这笔薪酬方案中的几乎所有股票，这在方案宣布时似乎是极不可能的。不过，特斯拉股价最近的暴跌意味着，马斯克从 2018 年薪酬方案中获得的股票价值较几个月前大幅下降。

虽然许多美国 CEO 去年的薪酬方案价值很高，但是他们在某些方面面临的要求并不像马斯克方案那样苛刻。例如，如果 The Trade Desk CEO 格林要想获得薪酬方案中的期权 (委托书中给出价值为 8.28 亿美元)，该公司的股价必须远高于目前的水平，但 The Trade Desk 没有需要实现的业务目标。

The Trade Desk 发言人梅林达・苏黎世 (Melinda Zurich) 表示，该公司为格林的股票奖励设定了雄心勃勃的股价目标，并指出该公司的股价自 2016 年首次公开招股以来已经上涨了几千个百分点。“杰夫在推动股价上涨方面发挥了不可或缺的作用，是公司未来增长议程的关键。”她表示。

股票奖励数量无上限

尽管企业已经有许多常用的方法来构建丰厚的薪酬体系，但他们仍在寻找新方法。

根据奋进集团的代理声明，该公司 CEO、好莱坞权势人物、美剧《明星伙伴》(Entourage) 中的角色原型埃里尔・伊曼纽尔 (Ariel Emanuel) 去年获得了一笔绩效股票奖励。该奖励对股票的发放数量没有设定上限。如果奋进集团的股票持续达到更高的目标价格，这个奖励就会持续发放股票，持续 10 年。相比之下，马斯克的巨额薪酬方案设定了股票数量上限。

“我以前从未见过这样的计划，似乎没有薪酬上限。”薪酬顾问史蒂文・霍尔 (Steven Hall) 表示。

▲ 奋进集团上市

奋进集团在去年上市，对这笔无上限奖励的估值为 1.96 亿美元。伊曼纽尔去年还获得了价值 7200 万美元的股票奖励，如果他留任到明年 5 月，他就可以获得全额股票奖励。根据 Equilar 的计算，伊曼纽尔去年的总薪酬为 2.95 亿美元，在调查中排名第四。

“伊曼纽尔在奋进集团上市之年的薪酬，反映了他在公司成立 25 年来创造的价值，并与公司的持续表现和长期价值的创造挂钩。”奋进集团发言人在一份声明中说。

如果最近暴跌的奋进集团股票没有反弹，伊曼纽尔将无法获得大多数绩效股票奖励。不过，在马斯克获得巨额薪酬方案后的几个月里，特斯拉的股价也出现了下跌，但随后又飙升，为马斯克和他之后的其他 CEO 享受无限的薪酬扫清了道路。