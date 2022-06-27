美国 NASA 叫停吃过月尘的蟑螂拍卖，并要求归还拍卖品，此前拍价达 268 万元

6 月 27 日消息，美国国家航空航天局 (NASA) 日前叫停了波士顿一家拍卖公司，暂停出售 1969 年阿波罗 11 号任务期间收集的月球尘埃以及随后科学家进行相关实验的蟑螂尸体，并将这些物质还给 NASA。

阿波罗 11 号任务将超过 21.3 公斤的月球岩石样本带回地球，其中一些月尘被科学家喂给昆虫、鱼和蟑螂等生物。据拍卖网站称，实验目的是确定月尘中是否含有任何可能威胁地球生命的病原体。

今年 5 月 25 日，3 具德国蟑螂尸体和 40 毫克月球尘埃在 RR 拍卖行组织的 Remarkable Rarities 拍卖会上被拍卖，价格达到 40 万美元（约 268 万元人民币）。据报道，NASA 律师在给 RR 拍卖行的一封信中表示，实验中的所有材料都是美国政府财产。

NASA 在 6 月 15 日致信拍卖行称，所有阿波罗样品都属于 NASA，任何人、大学或其他实体都没有被允许在分析、销毁或用于任何目的后保留它们，更不能用于出售或个人展示。

据报道，拍卖中的蟑螂是在喂食月球尘埃后被带到明尼苏达大学，昆虫学家玛丽昂・布鲁克斯（Marion Brooks）对其进行了解剖和研究。但布鲁克斯并未将实验材料再送回 NASA，而是留在了家中。布鲁克斯的女儿曾于 2010 年将这些物资出售，今年 RR 拍卖行再次受人委托拍卖这些月尘和蟑螂尸体。

上周四 RR 拍卖行宣布取消此次拍卖，但尚未将这些物资归还给 NASA。在一封落款日期为 6 月 22 日的信中，Nasa 律师要求 RR 拍卖公司与目前的所有者合作，归还这些材料。

RR 拍卖公司律师马克・扎伊德（Mark Zaid）说：“我们以前与 NASA 合作过，在美国政府声称对物品拥有所有权时，我们也一直与他们合作。”“最终，我们希望采取适当和合法的行动。”