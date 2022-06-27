欧拉芭蕾猫将于 7 月 12 日上市：张若昀代言，预售 19.3-22.3 万元

IT之家 6 月 27 日消息，长城欧拉今日宣布，旗下全新纯电车型 —— 芭蕾猫将在 7 月 12 日正式上市，该车已于此前开启预售，全系有 401km、500km 两种纯电续航共四款不同配置车型可选，预售区间 19.3-22.3 万元。

据介绍，青年演员张若昀将出任欧拉品牌代言人，并将作为欧拉芭蕾猫“001 号用户”。

IT之家曾把报道，今年 5 月 20 日，欧拉芭蕾猫开启线上预售，带来 401km、500km 续航共 4 个版本车型。

据官网介绍，芭蕾猫的外观流线，取自古罗马圣天使桥的弧度，身姿典雅曼妙；搭配的深邃 LED 蓝眸大灯，让人浮想到好莱坞的流金岁月。而汽车的尾翼，则让人联想到罗密欧的相爱与重逢。定白、天青、米釉、钧霞、朝暮青白、金风玉露，车身拥有六款颜色。

参数方面，该车尺寸 4401×1867×1633mm，轴距 2750mm，电机功率 126kW，峰值扭矩 250Nm，最高车速 155km / h。

欧拉表示，芭蕾猫这样一款专属车型，以另一种精致优雅的方式让女性用户与汽车产生共鸣。无论是车内的移动化妆间和随拍分享功能，还是辅助驾驶系统和 AI 自动泊车，芭蕾猫都显得更加体贴、温暖、细致……