信息显示 Wear OS 将支持快速配对耳机，谷歌 Pixel Watch 有望首发

IT之家 6 月 27 日消息，去年谷歌 I / O 大会上，谷歌称其将会让更多设备支持快速配对（Fast Pair）功能，包括采用 Wear OS 的智能手表和某些合作制造商的汽车。在 CES 上，谷歌宣布将进一步扩展快速配对功能支持的产品，例如电视、Chromebook 和支持 Matter 标准的智能家居，近期谷歌还称 Chrome OS 设备将于今年夏天支持该功能。现在，在 Google Play 系统更新日志中，终于有了 Wear OS 支持快速配对功能的蛛丝马迹。

昨日，谷歌发布了 6 月份的 Google Play 更新日志。在日志的“设备连接“部分有这样一段话：“Wear OS 上的快速配对功能支持快速配对其曾连接过的耳机”。并且页面底部的小字补充到，快速配对功能将通过 Google Play 的 22.24 版本实现。

IT之家了解到，Google Play 的 22.24 版本已经于上周向部分用户推送，一旦该更新大范围推出，用户就可能使用 Wear OS 智能手表快速连接到之前配对的耳机。

XDA 称，谷歌可能是在为即将推出的 Pixel Watch 做准备，因为谷歌商店的 Pixel Watch 产品页面写道，该手表将提供快速配对功能，帮助用户快速将耳机、手表和手机相互连接。目前，谷歌并没有透露该功能是否会在其他 Wear OS 智能手表上使用。但 XDA 认为谷歌将快速配对功能限制在 Pixel Watch 上的可能性不大，因为这对所有采用 Wear OS 的智能手表来说都是非常有用的功能。同时 XDA 也认为这项功能应该会由 Pixel Watch 首发，并且在谷歌的 Pixel Watch 智能手表上市之前，该功能可能不会出现在其他 Wear OS 智能手表上。