首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 智能时代>智能穿戴

信息显示 Wear OS 将支持快速配对耳机，谷歌 Pixel Watch 有望首发

2022/6/27 16:25:07 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
评论：

IT之家 6 月 27 日消息，去年谷歌 I / O 大会上，谷歌称其将会让更多设备支持快速配对（Fast Pair）功能，包括采用 Wear OS 的智能手表和某些合作制造商的汽车。在 CES 上，谷歌宣布将进一步扩展快速配对功能支持的产品，例如电视、Chromebook 和支持 Matter 标准的智能家居，近期谷歌还称 Chrome OS 设备将于今年夏天支持该功能。现在，在 Google Play 系统更新日志中，终于有了 Wear OS 支持快速配对功能的蛛丝马迹。

图片 1

昨日，谷歌发布了 6 月份的 Google Play 更新日志。在日志的“设备连接“部分有这样一段话：“Wear OS 上的快速配对功能支持快速配对其曾连接过的耳机”。并且页面底部的小字补充到，快速配对功能将通过 Google Play 的 22.24 版本实现。

图片 3

IT之家了解到，Google Play 的 22.24 版本已经于上周向部分用户推送，一旦该更新大范围推出，用户就可能使用 Wear OS 智能手表快速连接到之前配对的耳机。

图片 2

XDA 称，谷歌可能是在为即将推出的 Pixel Watch 做准备，因为谷歌商店的 Pixel Watch 产品页面写道，该手表将提供快速配对功能，帮助用户快速将耳机、手表和手机相互连接。目前，谷歌并没有透露该功能是否会在其他 Wear OS 智能手表上使用。但 XDA 认为谷歌将快速配对功能限制在 Pixel Watch 上的可能性不大，因为这对所有采用 Wear OS 的智能手表来说都是非常有用的功能。同时 XDA 也认为这项功能应该会由 Pixel Watch 首发，并且在谷歌的 Pixel Watch 智能手表上市之前，该功能可能不会出现在其他 Wear OS 智能手表上。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Wear OSPixel Watch

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用