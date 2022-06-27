谷歌遭丹麦求职公司投诉：偏袒自家求职搜索服务

北京时间 6 月 27 日下午消息，据报道，丹麦在线求职网站 Jobindex 今日向欧盟委员会投诉谷歌，称谷歌不公平地偏袒自家求职搜索服务“Google for Jobs”。

2018 年，谷歌在欧洲推出 Google for Jobs，将搜索与人工智能（AI）相结合，可同时从领英（LinkedIn）、Monster、Glassdoor 和 Facebook 等各大平台中找出符合条件的工作岗位。

但该服务推出的第二年，就引发了 23 家在线求职网站的指责。他们表示，谷歌利用其市场力量推广这项新服务，让他们失去了市场份额。谷歌随后表示，在接到在线求职竞争对手的投诉后，已在欧洲做出了调整。

Jobindex 也是三年前的 23 家批评者之一，该公司今日称，谷歌通过不公平的手段，将竞争激烈的丹麦求职市场“向自己倾斜”。

Jobindex 创始人兼 CEO 卡雷・丹尼尔森（Kaare Danielsen）表示，去年 Google for Jobs 进入丹麦市场时，Jobindex 已经建立了丹麦最大的就业数据库。但是，在丹麦推出 Google for Jobs 后的短时间内，Jobindex 的搜索流量就被谷歌的劣质服务抢走了 20%。

丹尼尔森说：“通过将自家的劣质服务放在搜索结果页面的顶部，谷歌实际上对求职者隐藏了一些最相关的工作机会。反过来，招聘人员也可能无法接触到所有求职者，除非他们使用谷歌的求职服务。这不仅扼杀了招聘服务之间的竞争，还直接损害了劳动力市场，而劳动力市场对任何经济体都至关重要。”

为此，丹尼尔森敦促欧盟委员会命令谷歌停止反竞争行为，对谷歌处以罚款，并进行阶段性的支付，以确保合规。

分析人士称，此次投诉可能推动欧盟反垄断专员玛格丽特・维斯特格（Margrethe Vestager）加快对这项服务的审查。三年前，Google for Jobs 首次引发欧盟的关注，但此后，欧盟并未采取具体的行动。

对此，欧盟委员会和谷歌尚未发表评论。近年来，谷歌因各种反竞争行为，已被维斯特格罚款逾 80 亿欧元（约合 84 亿美元）。