海信推出 27G5F-SE 显示器：2K 165Hz，1199 元

IT之家 6 月 27 日消息，海信现已推出 27G5F-SE 显示器，27 英寸 2K 165Hz 规格，到手价 1199 元。

IT之家了解到，海信这款显示器采用了 27 英寸 IPS 屏，2K 165Hz 规格，1000:1 对比度，1ms 响应时间，HDR400 认证，支持 AMD FreeSync Premium，色域为 100% sRGB，8bit 色深，Delta E 小于 2，接口包括 HDMI 和 DP。

海信表示，这款显示器支持 3 年质保，终身上门售后。