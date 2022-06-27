3A 级开放世界《全境封锁 2》国服技术测试开启，推荐配置 RTX 2060

IT之家 6 月 27 日消息，今晚 8 点，《全境封锁 2》国服技术测试开启现已开启招募，招募时间：6 月 27 日 20 点-7 月 8 日 0 点。

招募链接：点此前往

官方表示，本次技术测试为不付费限号删档测试，玩家需要获取测试资格才能参与，玩家的资料 (角色信息、装备、技能、等级、战绩等) 会在测试结束后进行删除。本次测试版本内容不代表游戏最终品质，测试并未开放所有游戏内容，且开放游玩的关卡可能存在不足之处，主要用于游戏客户端性能及网络条件的验证。

IT之家了解到，官方现已公布本次测试的电脑配置要求，基础配置要求 GTX 1060，推荐配置要求 RTX 2060。

游戏介绍：

世界很大，想去哪，就去哪

在这座城市，一砖一瓦危机重重。走想走的方向，接想接的任务，探索位未知，收集战利品，战胜随时出现的敌人。特工之旅，你说了算。

危机重重，特工使命出击

城市污染弥漫，帮派林立割据。身为战略局的特工，你必须与邪恶战斗，守护和平。

移动的军火库，带在身上

一切恐惧都来自于火力不足。拿起你的武器，穿上你的装甲，呼出无人机，在战斗中不断淬炼自己的技艺，最终横扫战场。

一个人行动，也不会落单

你可以选择单枪匹马，但永远不会孤立无援。当你陷入绝境时，只要发出求助信号，就会空降强大的特工伙伴，拯救你于水火。等你足够强大后，你也可以响应来自其他特工的求救信号。

挑一帮铁哥们，打一场硬核仗

聚集你的战友，挑战最难的任务，发挥团队协作，在极限的激战中生存下来，击败能力各异的敌军首领，阻止他们的危险计划，把控制权夺回手里。

每一帧都是 3A 大片

等比例的城市建模，真实的天气系统，不同时间的光影效果，连一块作战室的电子屏幕，都精细到像素级别。打开局内摄影模式，就可以拍下一部枪战大片。

开枪之前，先把自己藏好

突突突的莽夫打法，未必是最佳解法。你需要装备好火力，培养自己的战术技能：无人机、护盾、机枪塔…… 然后调动肾上腺素，快速找到战场上的掩体点位，步步为营，有节奏地推进，干掉每一个拦路的敌人。

十面埋伏 四面楚歌

假如你进入对抗区域，请格外小心，诱惑背后往往是危险，子弹可能来自四面八方，提高警惕，审时度势，做出抉择。