研究机构：第二季度全球科技投资环比下滑 27%，创两年来新低

北京时间 6 月 27 日晚间消息，据报道，调研公司 CB Insights 今日发布报告称，在过去的三个月，全球风险投资（VC）支持的初创企业的融资额显著下滑，并创下 2020 年以来的新低。

近几个月来，科技投资环境发生了根本性的变化。新冠肺炎疫情爆发之初，在经历了一段短暂的不确定性之后，初创企业的投资活动开始激增（主要受远程办公的推动）。这股狂热导致 2021 年流入初创企业的资金达到前所未有的水平。

这一趋势延续到了今年年初，许多公司以 10 亿美元或更高的估值筹集资金，以至于每天大约诞生两家“独角兽”公司。然而，在过去的三个月里，交易数量和融资总额降至 2020 年末以来的最低水平。

CB Insights 数据显示，今年第二季度（截至 6 月 23 日），全球风险投资交易的数量环比下降了 23%。这与上一季度形成了鲜明对比，当时的投资交易数量仅下滑 1.4%。这表明，数字加密货币和公开市场的动荡，正在影响私营公司。

投资者不仅减少了投资交易的数量，也降低了投资的规模。到目前为止，第二季度流向初创企业的总融资额环比下降了 27%。当然，这些数字可能会在一周后（第二季度正式结束）发生变化，但当前 27% 的降幅已经较 CB Insights 一个月前预测的 19% 更严重。处于发展后期的创业公司受到的挤压尤其严重：D 轮（或更后期）融资环比下滑了 43%。

今年 5 月，红杉资本和光速创投（Lightspeed Venture Partners）等风险投资公司曾警告其投资组合公司，应该为“节流”做好准备。红杉资本的投资者称，一场旷日持久的衰退就在前面，并将其称为“严峻时刻”。