小米投资成立芯试界半导体公司，注册资本 2 亿元

IT之家 6 月 27 日消息，小米在 2017 年发布澎湃 S1 自研处理器后就没有再推出过 SoC，后续只是推出了两款外挂芯片：澎湃 C1 影像芯片和澎湃 P1 充电芯片。

6 月 23 日，小米投资成立了珠海芯试界半导体科技有限公司，该公司注册资本 2 亿元人民币，经营范围包含：集成电路制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造等。该公司由小米关联公司湖北小米长江产业基金合伙企业 (有限合伙) 等共同持股。

澎湃 S1 为 28nm 八核 64 位处理器，主频高达 2.2GHz，采用实时切换的大小核设计（2.2GHz 四核 A53+1.4GHz 四核 A53），搭载 Mali T860 四核图形处理器，首发于小米 5c。但澎湃 S1 的实际表现并不能令人满意，与当时的旗舰处理器性能差距较大，小米 5c 也并不算十分成功。目前还不确定珠海芯试界半导体科技有限公司是否会继续发力自研处理器芯片，或者只是继续发力影像芯片、快充芯片等方面。值得一提的是，有爆料称小米 12S Ultra 将搭载澎湃 C2 影像芯片。

IT之家了解到，小米长江产业基金自成立以来公开投资众多芯片领域相关企业，包括 MCU（微控制单元）、AI 芯片、模拟 IC、射频芯片、蓝牙芯片、显示驱动芯片、半导体元器件、晶圆生产设备、半导体材料等芯片半导体产业链企业，涵盖了手机智能硬件供应链、电子产品核心器件、新材料及新工艺等领域。