腾讯《暗区突围》手游 7 月 13 日全平台上线

IT之家 6 月 27 日消息，今天，腾讯宣布《暗区突围》手游 7 月 13 日全平台正式上线。

预告视频：

IT之家了解到，2021 年 8 月 2 日，《暗区突围》在 China Joy 首次亮相。

游戏介绍：

这款游戏区别于传统 FPS 常有的“以击败淘汰制”作为胜利标准的游戏模式，打造了一种全新的沉浸式暗区战斗体验，将“从暗区撤离”作为真正的重要目标。在撤离的同时，你可以带走所有的战利品，是见好就收，还是鏖战到底满载而归，都取决于你的决策。

《暗区突围》中的特色玩法不仅体现在高度自由的战术策略，还有配件丰富的枪械改枪系统、战场环境还原以及角色感官的真实反应等等，让暗区先锋们能够享受到的不单单是生存竞技的刺激感，更有身临其境的沉浸式战斗体验。

“一旦撤离失败，你将损失携带的所有物资”是暗区独特的生存设定。在这种全新的设定之下，战前的选装和战时的策略就显得格外重要。你可以“开局一把刀”，通过自己的战术布局以小博大；也可以全装准备，一路搜刮纵横暗区。独特的设定让暗区先锋们更好地感受到策略博弈的乐趣。

除了胜利机制的不同，为达到枪械的完美还原，《暗区突围》针对不同枪型，提供了 10 + 配件位和 100 + 种枪械配件，针对同一改装部位，也提供了不同材质的高中低多档差异化配件。

根据不同的对战场景和当前的经济水平，暗区先锋们可以自由选择不同的配装方案，组装出最适合自己的武器。

而在战斗环境的还原当中，沉浸式体验感是重中之重。

暗区中去掉了常规 FPS 产品中腰射准星的设计，增加了对反应、操作以及判断力的要求，给追求精准射击的暗区先锋们更多挑战空间。

除了战斗体验，深度还原人物的感官体验也是暗区中的一大特色。

突围过程中可能产生疼痛、饥饿、肢体损坏等 12 种不同的身体状态，与之对应的，多达 20 余种的药品则可以治疗不同的负面状态，灵活运用各类药品，你在暗区的生存能力将大大提升。