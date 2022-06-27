雅迪正式发布冠能 3，行业首次实现新国标电动自行车续航 200 公里

IT之家 6 月 27 日消息，今天，雅迪首发搭载 TTFAR 3.0 增程系统的雅迪冠能 3 S9 、E9 及 Q7 等新品车型，其中，雅迪冠能 3 S9 MAX 实现业界首个新国标电动自行车续航 200 公里的突破。

据介绍，雅迪推出的冠能 3 S9 、E9 及 Q7 新品电动车，采用了 7 大黑科技、2 大行业首创、4 大系统的全新升级。

此次发布会上，雅迪推出了包括 TTFAR 智驾电控核芯、 TTFAR 智能温感充电器、TTFAR 氮化镓充电器、TTFAR 电机在内的 TTFAR 3.0 增程系统。雅迪还发布了行业首创 2 大动力能源装置。其中，TTFAR 石墨烯 3 代 Plus 电池采用石墨烯原料，使得同等体积下，电池的容量比雅迪普通铅酸电池提升约 30%。而另一个首创 ——TTFAR 碳纤维 2.0 锂电，采用方型层叠电芯及紧凑 PACK 工艺，成为新国标电自最大容量锂电。

与此同时，还有 4 大系统的全新升级，雅迪智慧灯语、TTFAR 防滑轮胎、YADEA 黄金人机，以及智慧解锁等。

IT之家了解到，雅迪新款冠能 3 代 S9 现已上架，lite 版售价 4499 元，Max 版售价 6999 元。