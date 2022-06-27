AYANEO 2 掌机官图发布：搭载 R7 6800U，无边框全面屏

IT之家 6 月 27 日消息，今年 6 月初，AYANEO 官宣了 AYANEO 2 系列掌机，分为 AYANEO 2 和 AYANEO 2 GEEK 两款，正式发布时间暂未公布。

现在，AYANEO 负责人“尾巴大叔”放出了这款产品的更多官方图：

官方表示，这一次，AYANEO 2 把颜值和手感完成了无缝的结合，还带来了 Windows 掌机第一块无边框全面屏，正面一整块晶莹剔透的玻璃。视窗和菜单这两颗按键不是最终版，暂时用了 NEXT 的按键。

IT之家了解到，AYANEO 2 和 AYANEO 2 GEEK 掌机搭载了 7 英寸屏幕，可选 800p 和 1200p，CPU 为锐龙 6000U 系列，最高可选 R7 6800U，标配 16GB 内存，SSD 可选 512GB 到 2TB。 AYANEO 2 GEEK 和 AYANEO 2 在 CPU 等方面配置一致，但是缺少一些黑科技或者一些增值功能。

价格方面，AYANEO 2 GEEK 6600U 配置社群早鸟价 4099 元起，6800U 配置社群早鸟价 4788 元起。

官方称，AYANEO 2 拥有多项世界首创的黑科技，未来发布会揭晓。