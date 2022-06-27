夏普以近 3 亿美元的代价拿下 LCD 关键厂“堺显示器”

IT之家 6 月 27 日消息，夏普周一宣布，以约 2.96 亿美元将液晶显示器 (LCD) 大厂“堺显示器产品公司” (Sakai Display Products，SDP、堺市) 转变为全资子公司。

夏普此前持有 SDP 公司 20% 的股份，该公司在大阪附近的酒井市生产用于电视的大型显示面板。该公司通过 11.45 比 1 的股票交易从一家萨摩亚投资公司收购了其余股份（换股）。

SDP 是用于电视机的大型液晶面板制造商。夏普希望通过回购经营危机时转让的 SDP，提振在北美市场的销售。

IT之家了解到，夏普 2009 年投资约 4300 亿日元创建了 SDP 的液晶面板工厂，但巨额投资负担导致经营危机暴露。SDP 曾是夏普的合并子公司，后改为与台湾鸿海精密工业公司共同运营，成为权益法适用公司。

6 月股东大会后的经营说明会上，夏普首席执行官（CEO）吴柏勋就发挥 SDP 的作用表示，部分将转为车载与面向电脑的产品来获得新领域与客户，从而稳定业绩。

夏普表示，此次发行将鸿海精密在夏普的持股比例从 52.6% 稀释至 49.5%，这是该公司自 2016 年收购这家日本电子产品制造商以来首次跌破 50% 关口。

夏普说，鸿海精密是否会继续被视为夏普的母公司，将在以后根据董事会组成等因素决定。

举行，酒井工厂于 2009 年开始运营。鸿海创始人郭台铭旗下的一家资产管理公司后来在夏普陷入金融危机之际收购了 SDP 的多数股权，并于 2019 年出售了这些股权。夏普将此次收购视为开始增加中小型面板产量以提高盈利能力的机会。