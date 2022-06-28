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微软 Win10 2004 及以上版本将内置 Edge WebView 2，今日开始分批推送

2022/6/28 7:16:44 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 6 月 28 日消息，微软宣布将 WebView 2 Runtime 引入受支持的 Windows 10 消费者版本，此前已内置到 Windows 11 中。

微软 Edge WebView 2 是开发者将 Web 内容嵌入应用的特殊控件，允许在 Windows 10 和 Windows 11 的不同程序中使用 Edge Chromium 浏览器的最新改进和技术。通过将 WebView 2 内置到 Windows 10，微软将为开发者简化开发过程。

微软表示，将 Windows 10 与 WebView 2 Runtime 捆绑在一起将帮助开发者降低成本，并确保他们的客户拥有必要的依赖项。以前，开发者不得不花费额外的时间和精力将 WebView 2 Runtime 与他们的应用捆绑在一起。

IT之家了解到，WebView 2 Runtime 从今天开始在 Windows 10 的消费者版本上推出。根据官方网站上的一篇文章，WebView 2 将出现在 Windows 10 家庭版和专业版的 2004 及更高版本中

微软称，WebView2 Runtime 和 Microsoft Edge 浏览器是“硬链接”在一起的，这意味着它们在同一版本上时只占用一个产品的磁盘空间，因此磁盘占用量很小。此外，微软将分批推出 WebView 2 以“确保用户获得最好的体验”。

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关键词：Win10WebView

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