华为全屋智能 2.0 官宣，将于 7 月 4 日发布，上一代价格 39999 元起

IT之家 6 月 28 日消息，华为全屋智能 2.0 官宣，将于 7 月 4 日的 nova 10 系列及全场景新品夏季发布会上推出，带来全新升级。

IT之家了解到，今年 3 月份，华为举行 2022 华为全屋智能及全场景新品春季发布会，余承东带来了全屋智能新品，80㎡的典型户型（2 室 1 厅）39999 元起。

华为全屋智能拥有全屋智能主机，华为表示它是全屋 AI 中枢，实现全屋跨系统管理；更是全屋互联中枢：智能主机 SE 拥有 PLC128 个节点，高速连接，稳定可靠。保障设备断网不断联，给你满满安全感。

华为全屋智能主机 SE 实现了主机系列化，降低用户使用成本，以实现覆盖更多的家庭。它的体积减小 95%，还够灵活搭配中控面板，挂屏安装，可成为带屏主机。同时最大支持 128 个 PLC 设备接入，PLC 连接支持断网本地可控，此外，还增加了安防传感器接口、物业对讲系统接口和交互面板接口，实现家庭智慧中枢和交互核心的接驳。

华为全屋智能采用了智能中控屏，一体式悬浮设计，尽显未来科技感；面对清晨、中午、傍晚不同环境，AI 实现主动预判，为你调配适宜的家居环境。9.2mm 超薄智能面板，集场景、照明、遮阳、新风、地暖、空调六大控制于一身。集中控制，自然交互，带来空间交互的革新。

在交互核心方面，智能中控屏成为交互核心，中控屏采用规为圆，矩作方的设计理念，标识性的星环设计，灯环光影流动，来自宇宙的设计灵感，引发对未知的无⁠限探⁠索和想象。此外，中控屏内置丰富传感器，光照传感器支持自动屏幕亮度色温调整，温湿传感器为场景联动提供支持，人体靠近传感器自动感应、靠近亮屏。用户靠近屏幕后摄像头快速识别，根据用户身份、喜好、使用习惯等维度进行智能化推荐，人靠近屏幕后摄像头自动打开，支持分时语音问候，以及天气 / 交通出行 / 环境信息提醒，提供科技感、智能化的使用体验。

华为全屋智能还将智能驾驶领域的毫米波传感技术应用于家庭，全新的 AI 超感传感器拥有更高的感知精度和更全面的感知能力，相较于传统的红外人体移动传感器，前者能够检测到小至零点几毫米的人体微动，同时不受温度，灰尘，光源等环境条件的影响，可以实现更精准的人体姿态判定，实现不同的智慧场景。

比如“老人起夜”。华为全屋智能 AI 超感传感器检测到家中老人在床上起身后的动作变化，通过对运动速度，角度，位置等信息综合感知，便智能判定老人起夜，开启夜灯模式。此外，AI 超感传感器的加持，还实现了诸如“夜间勿扰”“风避人行”“智能卫浴”等等不同智慧场景，实现全屋智能场景“主动智能”体验的全面提升。

华为称，“华为全屋智能拥有 1900 + 合作伙伴，4500 + 智能单品，构建丰富鸿蒙智联生态；2022 年全国建设 500 家门店，华为全屋智能设备一触即达，轻松拥有。”