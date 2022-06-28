三星 One UI 5.0 要来了：消息称 7 月第三周开测，10 月正式推送，Galaxy S22 系列抢先体验

IT之家 6 月 28 日消息，基于 Android 13 的三星 One UI 5.0 终于要来了。据 SamMobile 获得的消息，One UI 5.0 Beta 将于 7 月的第三周上线。

据报道，消息来源称，One UI 5.0 Beta 将首先在 Galaxy S22 系列上测试，之后再扩展到其他机型。此外，消息称三星计划在 10 月推送 One UI 5.0 正式版，同样是 Galaxy S22 系列率先获得。

IT之家此前报道，据 SamMobile 获得的信息，One UI 5.0 的主要改进目标之一，就是“加速用户界面”。爆料称，三星正在努力提高 One UI 5.0 的 UI 导航速度，还将优化动画，使其更流畅、更快。

据微博博主 @i 冰宇宙 的爆料截图，三星软件部门已开始构建 One UI 5.0。

另据 TizenHelp 称，Galaxy S22 Android 13 Beta 固件版本为 S906NKSU2ZVF6，已经出现在韩国版 Galaxy S22 上，预计将面向更多市场设备推出。

由于三星最新的固件政策更改，在欧洲销售的 Galaxy 设备不再受 CSC（国家特定代码）约束。因此，无数欧洲地区的手机用户也将很快获得 Galaxy S22 Beta 测试版固件。