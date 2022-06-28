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小米旗下支付公司被罚 12 万，涉违规开立支付账户等：雷军为法定代表人，产品包括 MIUI 钱包 App

2022/6/28 9:10:14 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 6 月 28 日消息，中国人民银行呼和浩特中心支行近日发布了行政处罚信息公示表，行政处罚决定书（蒙银罚字〔2022〕第 10 号）显示，捷付睿通股份有限公司因从事收单业务未按规定设置、发送收单交易信息等四项违法违规事实，被监管处罚款 12 万元

行政处罚表显示捷付睿通具体违法行为类型如下：

  • 未按规定报送或保管相关资料；

  • 从事网络支付业务违规开立支付账户；

  • 从事收单业务未按规定建立并落实特约商户实名制；

  • 从事收单业务未按规定设置、发送收单交易信息。

公开信息显示，捷付睿通股份有限公司成立于 2011 年 1 月 11 日，注册资本 10000 万元，雷军为法定代表人。2011 年 8 月 29 日，获中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，具有互联网支付、移动支付、银行卡收单全国范围支付业务许可，并于 2021 年 8 月 29 日顺利完成支付牌照续展，牌照有效期延至 2026 年 8 月 28 日。

2016 年，捷付睿通被小米收购，成为旗下金融科技板块子公司。据官网介绍，捷付睿通主要围绕小米互联网应用场景进行支付业务战略布局，创新研发互联网、POS、手机等多种终端支付形式，形成了网关支付、快捷支付、代收付、POS 支付等支付产品，不断为小米用户提供便捷、安全的支付体验，持续推动小米互联网生态体系的完善与发展。

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关键词：小米 支付

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