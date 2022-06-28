日元汇率大跌，iPhone 13 日版便宜 1300 元遭疯抢，苹果 Apple Store 紧急取消外国游客退税

IT之家 6 月 28 日消息，近几个月，日元兑美元汇率不稳定，近期大幅下跌，创下 24 年来的新低。对于外国游客来说，这次是在日本抢购的好机会。尤其是苹果 Apple Store 作为 Japan Tax-free Shop 免税店，外国人在特定的商店购买可享退税优惠。

央视新闻此前报道称，许多在日外国人大举“扫货”，其中苹果手机 iPhone 的价格比其他国家均价便宜 1300 元。128G 版本的 iPhone 13 在日本的售价为 98800 日元，换算成人民币大约为 4900 元。

但据日媒 IT Media News 消息称，日本 Apple Store 宣布，6 月 21 日起取消外国游客等非日本公民购买苹果产品时的退税优惠，换言之，现在到日本 Apple Store 买产品时不能退税了。

日媒表示，Apple Store 实施这项政策有可能要避免外国人将在日本购买的产品转卖至国外从中获利。不过日本除了 Apple Store，许多大型电器店都有卖 iPhone 等苹果产品，如 BicCamera、Yodobashi 等，消费者仍可能在日本买 iPhone 等产品并进行退税。