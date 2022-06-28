苹果 Apple Pay 正式支持西藏交通一卡通（交通联合版），12 个月限时免费开卡

IT之家 6 月 28 日消息，今日起，苹果 Apple Pay 正式支持 “西藏交通⼀卡通”，用户可以使用 Apple Pay 快捷交通卡功能便捷出行，在拉萨乘坐公交并享受 12 个月限时免费开卡。现大中华区已有 28 个城市的市政交通卡支持 Apple Pay。

通过 Apple Pay 快捷交通卡，通勤者不用再单独拿出实体卡，只需将 iPhone 的顶部或 Apple Watch 的显示屏靠近检票扫描器中心处附近，即可通过 iPhone 或 Apple Watch 享受快速支付体验。整个过程不需要使用面容 ID、触控 ID 或密码进行验证，无需唤醒或解锁设备，也不用打开任何 App。

通勤者仅需要通过几个步骤，便可在 Apple 钱包 App 中添加 “西藏交通⼀卡通”。在 iPhone 或 Apple Watch 上为该交通卡充值也很简单，整个过程无需排队等候，或是接触实体卖票机。

同时，使用 Apple 地图，通勤者不仅可以根据费用和时间信息直接在他们的 iPhone 上规划公交行程，⽽且可以进行支付。当规划路线的时候，地图也会提示顾客可以通过简单的点按来购买交通卡，并⽴即添加到钱包 App 中。如果顾客已经将交通卡添加到 Apple Pay，规划的路线所需费用超过卡内余额时就会出现充值提醒，并可以立即完成。

* 出行情况请遵循当地防疫政策。

使用 Apple Pay 快捷交通模式前需满足的条件

需要使用安装 iOS 14.5 或更新系统的 iPhone 6s 或后续机型，或者使用安装 watchOS 7.4 或更新系统的 Apple Watch Series 3 或后续表款

拥有⼀个 Apple ID 并已登录到 iCloud

在 iPhone 或 Apple Watch 的 “钱包” App 中有可用于开通和充值快捷交通卡的借记卡

将 iPhone 和 Apple Watch 的地区设置为中国⼤陆

将设备连接到互联网

同⼀ Apple 设备最多可以开通多少张交通卡：

在 iPhone 8，iPhone 8 Plus，iPhone X 和更新机型，或是 Apple Watch Series 3 和更新机型上，用户可以在“钱包” App 中加 12 张卡，包括信用卡，借记卡，交通卡。在其他机型最多可以加 8 张卡。

FAQ

Q：通过 Apple Pay 刷“西藏交通⼀卡通”是否也可在其他所有的互联互通城市使用 ？

A：该卡是按照交通运输部全国交通⼀卡通技术标准要求发行的全国交通⼀卡通标准卡，版面具备“交通联合”标识，可以在全国已开通全国⼀卡通互联互通的 300 多个城市中使用。依照全国交通⼀卡通互联互通⼯作进程，截⾄ 2021 年，全国共 318 个地级以上城市实现交通⼀卡通互联互通。由于部分地方交通⼀卡通互联互通尚处于联网调试的试运行阶段，可能会在部分线路或区域出现刷卡使用不顺畅、覆盖范围不足等方面问题，用户可在开通或使用前致电本地公共交通运营企业服务热线咨询或通过交通联合微信公众号查询，确认是否支持本服务。

Q：在 Apple Pay 中设置“西藏交通⼀卡通”是否需要开卡费或服务费？

A：用户可享受 12 个月限时免费开卡

Q：如在加卡，充值或退卡过程中有问题应如何解决？

A：如有关 Apple 设备和 Apple Pay 相关问题，请联系 AppleCare: 400-666-8800。如有关“西藏交通⼀卡通”相关问题，请联系发卡⽅。