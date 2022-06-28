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华硕 ROG 游戏手机 6 高清渲染图曝光：配备炫酷散热背夹，多彩“败家之眼”灯效

2022/6/28 14:45:22 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 6 月 28 日消息，华硕 ROG 游戏手机 6 此前已入网，搭载骁龙 8 + 处理器，将在北京时间 7 月 5 日晚 8 点发布。

今日，外媒 91mobiles 爆料了该机的高清渲染图，配备了炫酷的散热背夹，我们一起来看看。

从渲染图可以看到，华硕 ROG 游戏手机 6 将有银色后盖版本，配有线条设计，AeroActive Cooler 6 散热背夹则是黑色带炫光，中间配有大大的 ROG“败家之眼”彩色标志，起码作为游戏手机看起来是够花里胡哨的。

IT之家了解到，根据此前的入网信息，华硕 ROG 游戏手机 6 将采用 6.78 英寸 OLED 三星直屏，分辨率为 FHD+，屏幕刷新率为 165Hz，骁龙 8+Gen1 处理器辅以 18GB 大内存，内置 6000mAh 双电芯电池，支持 65W 快充，后置 6400 万像素三摄，五倍潜望长焦，支持屏下指纹解锁，机身厚度高达 10.39mm，重 229g。

从图中可以看到，AeroActive Cooler 6 散热背夹可以作为支架使用，似乎两侧还配有类似手柄的肩键、扳机键。

散热背夹可以作为支架使用

此外，91mobiles 曝光了该机的手机壳设计，采用纯黑色镂空样式，后盖部分可以看到机身的图案。

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关键词：ROG 游戏手机 6

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