摁它，微信 iOS / 安卓版 8.0.24 聊天图片中“快速提取文字”更方便强大（附官方详解）

IT之家 6 月 28 日消息，微信聊天，最怕发图片：电话多少，截图发你；快递单号，截图发你；见面地址，截图发你；“好看的”网址，截图发你... 不过现在都不是问题了。据微信官方号“微信派”发布，微信现在已经可以抠出原字原句原文了。

近日，微信安卓平台迎来了 8.0.24 正式版更新。官方称，在微信最新版本，“快速提取文字”功能还能更方便、更强大。

你直接摁住图片，选择“提取文字”，就可以将图片中包含的文字信息全部提出来。紧接着，你可以开始各种各样的下一步的操作，比如，直接进行复制、转发、收藏、搜索等；文字网址 、快递单号、手机号、地址、邮箱提供快捷入口，一键打通。

▲ 图片来自微信派

▲ 图片来自微信派

1. 对于那些你想了解的词语：

— 在操作区增加搜一搜入口

当你还未选词时按钮置灰，点击选中具体词语后，入口亮起，这时候你可以点击后发起搜索；搜索结束，点击返回后回到提取文字页面现场。

▲ 图片来自微信派

▲ 图片来自微信派

▲ 图片来自微信派

▲ 图片来自微信派

2. 对于那些特定的文字：

— 识别特定文字后展示更强能力

比如：网址

网址所在的方块字颜色飘蓝，暗示这里的内容有不一样的地方。仅选中一个方块且此方块为网址时在，方块上方出现“打开”功能，点击后直接打开网址。关闭网址后还回到半屏。

比如：手机号

样式及交互跟网址是一样的，只不过“打开”功能换成“呼叫” 和 “添加到手机通讯录”。这样一点击就选择是直接电话，还是保存电话号码了。

再比如：邮箱

之前的“打开”功能换为“发送邮件”，直接发邮件这样更快。

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