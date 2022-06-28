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HTC Desire 22 Pro 新机发布：主打元宇宙，约 2700 元

2022/6/28 15:59:48 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 6 月 28 日消息，今天，两年没有出新机的 HTC 发布了旗下首部元宇宙手机 Desire 22 Pro，该机主打的是 Viverse 与元宇宙相关的功能，内置了元宇宙入口的 Viverse App、建立虚拟分身的 Vive Avatar 与管理虚拟资产的 Vive Wallet 等，并且推荐配合自家的 Vive Flow 眼镜一同使用。

宏达电元宇宙手机Desire 22 Pro今天现身，宏达电亚太区总经理黄昭颖亲自公布单机售价为11990元。记者马瑞璿／摄影

Desire 22 Pro 的配置中规中距，搭载了 6.6 英寸 1,080 x 2,412（9 : 20）分辨率的 120 Hz 屏幕，搭载骁龙 695 5G 处理器、8GB 内存与 128GB 储存空间。后置三摄像头，包含 64MP 主摄像头、13MP 广角摄像头与 5MP 深度摄像头，前置摄像头为 3200 万像素。Desire 22 Pro 的电池容量为 4,520mAh，拥有 IP67 防水防尘规格，支持无线充电与无线反向充电，并且具有 MicroSD 卡槽。

IT之家了解到，Desire 22 Pro 提供波光金和星夜黑两款配色，售价 11990 新台币（约 2709 元人民币），将于 7 月 1 日在中国台湾开售，并限量赠送「元宇宙上市早鸟礼包」，内含「HTC 无线充电盘」、「HTC Desire 22 pro 双料防震壳」、「独家限定猫．美术馆 NFT 盲盒（内含两款最新猫．美术馆 NFT）」及「限量 VIVERSE World」，可抢先创建个人专属元宇宙空间。

另外，HTC 也会推出 Desire 22 Pro 与 Vive Flow 的套装，方便用户一次进入元宇宙的世界，定价为 23490 新台币（约 5308 元人民币）。

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关键词：HTC元宇宙HTC Desire 22 Pro

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