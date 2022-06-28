Nothing Phone（1）售价曝光：搭载骁龙 778G+，起价约 2655 元

IT之家 6 月 28 日消息，距离 Nothing Phone（1）7 月 12 日的发布会越来越近，相关消息也越来越多。

据 Root Mygalaxy 从爆料者 passionategeekz 获悉，Nothing Phone（1）将有黑色和白色两种配色，拥有 8GB+128GB，8GB+256GB 以及 12GB+256GB 的存储规格并且支持虚拟内存扩展功能。其中：

8GB+128GB 版售价 397 美元（约 2655 元）

8GB+256GB 版售价 419 美元（约 2801 元）

12GB+256GB 版售价 456 美元（约 3049 元）

值得一提的是，Nothing Phone（1）不附赠充电头。手机将在发布会两周后开售，目前 Nothing 公司正在与 Reliance Digital 公司谈判，以便在印度线下销售。

手机配置方面，Root Mygalaxy 称，Nothing Phone（1）将采用 6.55 英寸 120Hz 高刷 OLED 屏幕，支持屏下指纹解锁，搭载骁龙 778G + 处理器，最高 12GB LPDDR5 内存，续航方面，Nothing Phone（1）拥有 4500mAh 电池，支持 45W 有线充电和 5W 无线充电，30 分钟可充电至 50%，手机还提供立体声扬声器和杜比全景声认证。系统方面，Nothing Phone（1）运行基于安卓 12 的 Nothing OS。影像方面，Nothing Phone（1）前置 1600 万像素自拍镜头，后置双摄分别为 5000 万像素主摄和 1600 万像素副摄。整机厚 7.55 毫米，重 199 克。

IT之家了解到，此前 Nothing Phone（1）曾限量 100 台举行拍卖，最高价出到 3000 美元（约 20070 元人民币），最低价为 812 美元（约 5432.28 元人民币）。