TrendForce：预计第三季度全球服务器整机出货量仍有 6.5% 的环比增幅

IT之家 6 月 28 日消息，今日，TrendForce 集邦咨询发布公告称，预计第三季度全球服务器整机出货量仍有环比增长 6.5% 的幅度，主要受疫后企业加速上云的需求动能持续支撑。

报告指出，随着 2021 年中国大陆对于能耗与互联网业务政策的执行，中国大陆一线互联网服务业者均开始调整 2022 年的服务器拉货力道。截至目前，百度、阿里巴巴、腾讯今年均下调采购规模，其中腾讯下修最明显，且后续 BAT 三大巨头在未来的云建设上将因此更为保留。

IT之家了解到，TrendForce 集邦咨询表示，中国大陆四大 CSP 业者中仅有字节跳动今年逆势成长，凭借着积极拓展海外 TikTok 业务与新业务结合的电商平台，ByteDance 于 2022 年服务器采购规模仍有近 70% 的年增率。

此外，TrendForce 集邦咨询认为，受到疫情影响，近两年来全球服务器市场需求端大幅增长，但也造成供应链及物流的乱象，使得产业在不确定性中发展。今年下半年服务器需求虽受到长短料调节而存在下行风险，但全年服务器出货量年增长率仍能达到约 5%，反而是 2023 年将可能受到库存调节与总体经济下行影响，IT 资本投入恐将放缓，增长幅度将不如过往两年。