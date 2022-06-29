Uber 前安全主管面临欺诈指控，曾隐瞒数据泄露事件

新浪科技讯 北京时间 6 月 29 日消息，2016 年 Uber 曾遭遇黑客攻击，当时 5700 万乘客和司机的个人信息被黑客窃取，事发后 Uber 前安全主管约瑟夫・沙利文（Joseph Sullivan）试图隐瞒。美国联邦法官周二表示，沙利文必须面对电信诈骗指控。

沙利文付钱给两名黑客让他们保持沉默，同时他还欺骗乘客、司机、FTC。沙利文反驳称，检察官指控他隐瞒黑客事件，说他这样做的目的是想阻止司机逃离，让司机继续支付服务费，但检察这种指控并无切实证据。旧金山地区法官威廉・奥瑞克（William Orrick）显然不同意这种说法。

不只如此，沙利文还认为受到欺骗的是 Uber 当时的 CEO 和总法律顾问，不是司机，关于这点法官也不认同。奥瑞克说，虽然沙利文的虚假陈述并非直面司机，但这只是更大欺骗计划的一部分，欺骗对象正是司机。

检方声称沙利文向黑客支付比特币作为封口费，价值约 10 万美元。他还让黑客签署保密协议，说他们没有窃取数据。

了解到数据泄露事件后，Uber 现任 CEO 达拉・科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）解雇了沙利文。

2018 年 9 月 Uber 支付 1.48 亿美元与 50 个州及华盛顿 DC 和解索赔诉讼，原告认为 Uber 披露信息过慢。