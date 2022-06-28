油价飙升颠覆网约车行业：Uber 和 Lyft 司机纷纷改用特斯拉

北京时间 6 月 28 日晚间消息，据报道，Uber 和 Lyft 的一些司机发现，在油价飙升颠覆了网约车行业的情况下，租用或购买特斯拉电动汽车成为了一个“更有利可图”的选择。

去年夏天，34 岁的海蒂・巴恩斯（Heidi Barnes）曾考虑将她心爱的丰田凯美瑞升级为时髦的特斯拉 Model 3 电动汽车。但是，巴恩斯怎么也没有想到，Model 3 竟会变得不再奢侈，甚至成为了谋生手段，直至今年 3 月美国每加仑汽油的平均价格首次超过 4 美元。

几乎在一夜之间，一箱油的价格就从约 60 美元飙升到 100 多美元，这使得巴恩斯在洛杉矶县运送乘客很难获得可观的利润。她说：“这是让她尽早更换为特斯拉的一个巨大推动。”

巴恩斯选择通过赫兹公司（Hertz）租赁一辆特斯拉 Model 3，为期一个月。赫兹与 Uber 达成了一项协议，租赁价格为 334 美元 / 周，包括维修和保险。算上充电费用，巴恩斯每周只要支付约 450 美元，而之前为凯美瑞加油就需要近 600 美元。改用特斯拉后的第一周，巴恩斯的收入足以支付一个月的房租。

与此同时，她的特斯拉汽车也受到了乘客的欢迎。巴恩斯说：“如今，乘客们要慷慨得多。之前，我很幸运能得到 1 美元到 3 美元的小费，但现在是 10 美元或 15 美元。”巴恩斯还向媒体展示了收入截图，在租车的 25 天中，她总共赚了 2600 美元，是之前 800 美元到 1000 美元的两倍多。

本月，美国每加仑汽油的平均价格超过了 5 美元，为 2000 年以来的最高水平。随着价格的持续攀升，汽油动力汽车和电动汽车之间的差异只会变得更加明显。

对于那些看到自己的实得工资减少的司机来说，这一转变不仅仅是从费用中节省了几美元，而是一个有利可图的收入机会。有数据显示，今年 5 月份选择特斯拉的网约车和送货司机的数量，比去年 6 月份增加了 186%。