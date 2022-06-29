沃尔玛遭美监管机构 FTC 起诉，涉嫌为诈骗提供转账服务

新浪科技讯 北京时间 6 月 29 日早间消息，据报道，当地时间周二，美国联邦贸易委员会（FTC）表示已起诉沃尔玛，称该公司在防止诈骗犯利用其转账服务实施诈骗方面做得太少，导致消费者每年损失数千万美元。

沃尔玛公司提供一些金融服务，是速汇金（MoneyGram）和西联汇款（Western Union）等转账服务的代理。

FTC 表示，多年来，沃尔玛即使在有欺诈嫌疑的情况下也会支付汇款，而未能采取其它措施防止消费者被欺诈。

“消费者报告称，沃尔玛员工每年经手有欺诈倾向的转账金额高达数千万美元，”FTC 在向美国伊利诺斯州北部地区法院提交的诉状中称。

起诉书称，沃尔玛非常清楚，欺诈者伪装手段多样，利用沃尔玛的转账服务向诈骗团伙转移现金。尽管如此，沃尔玛仍在继续处理由欺诈引发的资金转移 —— 为电话营销和其他骗局提供资金 —— 而没有采取措施有效检测和阻止这些转账。”

沃尔玛在一份声明中表示，将迎战这场所谓的“有事实缺陷和没有法律依据”的诉讼。

FTC 表示，它正在要求法院命令沃尔玛将损失的资金返还给消费者，并支付民事罚款。

委员会对提起诉讼的投票结果为 3 比 2，委员会中三名民主党议员对此表示赞成，两名共和党议员反对。