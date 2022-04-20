美国特勤局：2015 年来已没收价值 1.02 亿美元非法加密货币

4 月 20 日消息，美国特勤局正加大打击非法加密货币交易的力度，自从 2015 年以来，该机构已经在与欺诈相关的调查中，从犯罪分子手中没收了超过价值 1.02 亿美元的加密货币。

除了保护美国总统安全外，特勤局还有权进行金融和网络犯罪调查。该机构负责领导这项调查的副局长大卫・史密斯（David Smith）表示，特工和分析师积极跟踪比特币和其他加密货币在区块链上的流动情况。

史密斯称：“当你关注加密货币钱包时，它与带有某些相关标识的电子邮件地址没什么不同。当有人进行交易时，这笔交易就会进入区块链，我们有能力追踪电子邮件地址或钱包地址。如果有必要，我们甚至可通过区块链进行追踪。”

美国特勤局编制的统计数据显示，自 2015 年以来，他们已经在 254 起案件中没收了价值超过 1.02 亿美元的加密货币。

这些案件包括与罗马尼亚警方联合进行的一项调查，美国各地的 900 名受害者成为调查目标。在此案中，犯罪分子在热门在线拍卖和销售网站上发布虚假广告，销售并不存在的奢侈品，并提供据称来自信誉良好的公司的发票，让交易看起来显得真实。美国特勤局表示，犯罪分子随后参与了洗钱计划，受害者的资金被转换为数字资产。

史密斯说：“加密货币的一个特点是，它的资金流动速度比传统形式更快。快速的交易节奏使其对美国消费者和犯罪分子都很有吸引力。犯罪分子想要做的是混水摸鱼，努力混淆他们的犯罪活动。而我们想要做的是以一种线性的方式，以尽可能快的速度追踪这类交易。”

史密斯在美国特勤局总部的全球调查运营中心 (GIOC) 接受了采访，特工和分析师们在这里的安全屋里跟踪全球的加密货币交易，他们把非法数字货币的踪迹比作看惊悚片《镜屋》（house of mirrors）。史密斯说，一旦特勤局确定了非法活动，它就会“更深入地挖掘这些交易，并解构它们”，以寻找犯罪分子最初登录或注册电子邮件地址时使用的任何零星信息。

调查人员发现，犯罪分子会将被盗的比特币和其他加密货币转换为稳定币。因此，为了跟踪这类活动，他们同时也要关注市场。史密斯称：“你要知道，犯罪分子也是人，他们希望避免与主要加密货币相关的市场波动。”