苹果澄清：升级 iOS 16 / iPadOS 16 后，iPad 仍可用作 Home Hub，但不支持新的 Matter 家庭架构

IT之家 6 月 29 日消息，此前 iOS 16 Beta 2 中的代码显示，苹果 iPad 在更新后将不能作为 Home Hub 使用，但 The Verge 报道，苹果发言人今天表示，iPad 确实仍能作为 Home Hub 使用，但有一个注意事项：iPad 不支持今年晚些时候推出的新家庭架构。

该发言人说，苹果正计划“引入一个新的架构”，这可能是指 Matter 新型智能家居标准，将使不同公司和制造商的智能家居设备之间有更好的互操作性。预计苹果将在今年晚些时候推出 Matter 支持。

iOS 16 和 iPadOS 16 将继续支持 iPad 作为 Home Hub，功能上没有损失。在发布这些版本的同时，Home 应用将引入一个新的架构，以获得更高效和可靠的体验。但 iPad 会继续保持和使用现有的功能。

使用 iPad 进行智能家居设置的用户将需要避免更新到新架构，新架构将在 iOS 16 和 iPadOS 16 的更新中作为 Home 应用的设置升级。新的智能家居架构预计将在 iOS 16.1 或 iOS 16.2 软件版本中出现。

苹果已经明确表示，iPad 将不兼容 Matter，iOS 16 预览页面指出，Matter 配件依靠 Apple TV 4K 或 HomePod 作为 Home Hub，没有提到 iPad。因此，综上所述，目前，iPad 可以作为 Home Hub 使用，但今年晚些时候，随着未来 iOS 16 的更新，情况可能会发生变化。

Apple TV 4K、Apple TV HD、HomePod 和 HomePod mini 都可以作为 Home Hub 使用，苹果正在开发新的架构。