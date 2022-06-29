效仿欧盟和美国，巴西考虑强制苹果 iPhone 使用 USB-C 接口

IT之家 6 月 29 日消息，苹果正遭受很大的压力，因为多地要求在 iPhone 上用 USB-C 标准接口取代 Lightning 接口。在欧盟决定 USB-C 将成为移动设备的强制性标准、美国参议员也考虑了类似的政策之后，现在巴西可能是下一个迫使苹果 iPhone 使用 USB-C 接口的国家。

据 Tecnoblog 报道，巴西监管机构（Anatel）在充电端口方面对智能手机制造商提出了新的要求。Anatel 认为，USB-C 可以“为消费者提供更大的便利”，也有助于减少浪费，因为用户可以重复使用他们的电源适配器。

然而，在巴西该要求只适用于智能手机（至少目前是这样）。Anatel 表示，对于那些只能通过无线充电的设备，将不需要使用 USB-C 接口。作为对比，欧盟还将要求 USB-C 作为平板电脑、相机和其他配件（如耳机和便携式扬声器）的接口标准。

目前 Anatel 的提案正处于公众咨询阶段，这意味着任何巴西人，包括科技公司，都可以分享他们对这个将 USB-C 强制用于智能手机的项目的意见。意见可以在 2022 年 8 月 26 日之前提交给 Anatel。如果该提案被批准，从 2024 年 7 月 1 日起，在巴西销售的智能手机将强制使用 USB-C 接口。

本月早些时候，一群参议员敦促美国商务部采取类似的政策，旨在解决“缺乏充电和其他设备配件的互操作标准”问题。这封由参议员 Ed Markey、Elizabeth Warren 和 Bernie Sanders 签署的信还认为，在智能手机上有不同的标准导致更多的电子垃圾和环境破坏，同时也伤害了不得不购买新充电器的消费者。参议员们称苹果的 Lightning 接口是“计划性淘汰的例子”。

目前还不清楚美国政府何时或者是否会推进参议员的要求，但鉴于最近涉及苹果的反垄断调查，还是有可能的。

今年早些时候，分析师郭明錤和彭博社记者马克-古尔曼都爆料称，苹果一直在内部测试新的 iPhone 机型，使用 USB-C 接口而不是目前的 Lightning。不过，没有迹象表明采用 USB-C 接口的 iPhone 会在今年发布，最早也得等到明年了，毕竟苹果不太可能为特定国家制造 USB-C 接口的 iPhone。

IT之家了解到，Lightning 接口于 2012 年随 iPhone 5 推出，然而自 2015 年以来，苹果一直在慢慢将 USB-C 接口引入其产品，从 MacBooks 开始，现在 USB-C 接口几乎出现在所有 Mac 和 iPad 中，因此现在还没有 USB-C 接口的 iPhone 是很奇怪的存在。

根据 9to5Mac 的消息来源称，苹果有望在今年晚些时候发布带有 USB-C 接口的新入门级 iPad，而目前的第九代 iPad 仍然采用 Lightning 接口。这将代表 iPad 产品线上 Lightning 接口的终结，也是向所有苹果设备上 Lightning 接口的终结迈出的又一步。