网易云音乐内测音乐社交 App“MUS”，通过音乐匹配同频朋友

IT之家 6 月 29 日消息，网易云音乐近期推出了一款名为 MUS 的音乐社交 App，该名取自 Music with us 的缩写，MUS 的宣传标语为“音乐连接你我”，目前该 App 正处在内测阶段，需要邀请码或者报名活动才能使用。

MUS 的音乐社交是指通过音乐认识性格爱好相契合的用户。系统将会对用户听歌的数据进行解析，例如用户收藏的歌曲、循环的歌曲以及听歌的时间段等。系统分析用户听歌数据之后，给用户匹配同频共振的用户，MUS 称之为“同频朋友”，匹配成功后双方可以查看对方的详细共同点。

值得一提的是，MUS 会通过用户听歌数据分析用户的音乐性格，例如“他喜欢的曲分很多元，但也偏爱某个语种但歌，是个包容开阔，也有恰当的执着的人，喜爱探索新鲜事物。”通过音乐匹配成功的用户可以高效聊天，高效聊天主要是指在 MUS 中聊天将采用倒计时模式，官方图片显示是倒计时 50 分钟左右。

IT之家了解到，网易云音乐一直在试水社交领域，2019 年网易云音乐曾推出过“云村交友”小程序，同样是引导用户认识听歌品味相似的小伙伴。5 月份，网易云音乐推出了“测测你的 MBTI 恋爱人格”测试，提升用户互动积极性。